Эксперт назвал средний размер военной пенсии

«На сегодняшний день получателями военных пенсий являются около 2,7 миллионов россиян. Средняя пенсия составляет примерно 41 тысячу рублей», — сказал Виноградов.
Он объяснил, что с 1 октября размер денежного довольствия, из которого происходит исчисление пенсии военнослужащим и приравненным к ним лицам, будет увеличен с запланированного процента 89,32% до 89,83%. Это обеспечит увеличение реального размера военных пенсий на 5,1%.
«Призывникам военная пенсия устанавливается только в случае наступления инвалидности по ранее озвученным условиям. Для военнослужащих по контракту военная пенсия рассчитывается исходя из стажа, оклада и так далее», — уточнил эксперт.