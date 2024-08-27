Эксперт назвал средний размер военной пенсии

Он объяснил, что с 1 октября размер денежного довольствия, из которого происходит исчисление пенсии военнослужащим и приравненным к ним лицам, будет увеличен с запланированного процента 89,32% до 89,83%. Это обеспечит увеличение реального размера военных пенсий на 5,1%.