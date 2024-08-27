Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт назвал средний размер военной пенсии

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Средний размер военной пенсии в России сегодня составляет 41 тысячу рублей, а получателями этой категории выплат являются примерно 2,7 миллиона человек, рассказал РИА Новости доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний день получателями военных пенсий являются около 2,7 миллионов россиян. Средняя пенсия составляет примерно 41 тысячу рублей», — сказал Виноградов.

Он объяснил, что с 1 октября размер денежного довольствия, из которого происходит исчисление пенсии военнослужащим и приравненным к ним лицам, будет увеличен с запланированного процента 89,32% до 89,83%. Это обеспечит увеличение реального размера военных пенсий на 5,1%.

«Призывникам военная пенсия устанавливается только в случае наступления инвалидности по ранее озвученным условиям. Для военнослужащих по контракту военная пенсия рассчитывается исходя из стажа, оклада и так далее», — уточнил эксперт.