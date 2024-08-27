Чистая прибыль «Астры» в I полугодии выросла по МСФО на 21%

Отгрузки выросли на 64% за год и достигли 5,53 млрд рублей за счет «активной экспансии бизнеса и развития продуктового предложения». Отгрузки базируются на выручке РСБУ на третьи стороны и признаются в момент подписания акта-приемки с покупателем. Отгрузки у «Астры» не включают НДС.