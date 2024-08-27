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Чистая прибыль «Астры» в I полугодии выросла по МСФО на 21%

Она составила 1,4 млрд рублей.

Источник: Freepik

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль группы компаний «Астра» (разработчик операционной системы Astra Linux) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января — июня 2024 года увеличилась по сравнению с таким же периодом 2023 года на 21% и составила 1,4 млрд рублей, сообщила компания.

Выручка за отчетный период выросла на 58%, до 4,93 млрд рублей. Выручка от реализации ОС Astra Linux составила почти 2,7 млрд рублей против почти 2,4 млрд годом ранее (рост на 12%). Показатель EBITDA равнялся 1,04 млрд рублей (рост на 2%).

Отгрузки выросли на 64% за год и достигли 5,53 млрд рублей за счет «активной экспансии бизнеса и развития продуктового предложения». Отгрузки базируются на выручке РСБУ на третьи стороны и признаются в момент подписания акта-приемки с покупателем. Отгрузки у «Астры» не включают НДС.