Цена автомобильной аптечки в России выросла почти на треть

Цена автомобильной аптечки в России выросла в среднем на 28%, следует из подсчетов крупнейшего оператора фискальных данных в стране, «Платформы ОФД». Исследование выполнено по запросу РБК.
Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация о продажах из сетевой и несетевой онлайн- и офлайн-торговли. Компания сравнила периоды с 1 по 25 августа 2023 и 2024 годов.
В 2024 году в этот период медианная цена автомобильной аптечки составила 572 ₽ Это на 28% выше, чем в то же время в прошлом году. При покупке онлайн медианная цена составила 452 ₽ — на 18% больше, чем в августе 2023 года.
Несмотря на рост стоимости, число покупок автомобильных аптечек офлайн выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для покупок онлайн этот показатель вырос на треть (31%).
Эксперты «Платформы ОФД», в частности, объяснили рост спроса на автомобильные аптечки в августе предстоящим вступлением в действие в сентябре положений законодательства о новом составе набора.
Эффект высокой частоты «касаний с продуктом» (взаимодействие с товаром перед покупкой) затронул разные группы автомобилистов. Часть водителей решила заранее обновить аптечки, в том числе до того, как они подорожают из-за изменения комплектации.
В конце мая российский Минздрав обновил требования к комплектации автомобильной аптечки, включив в ее состав изотермическое одеяло, хирургические ножницы, эластичные бинты и загубник (приспособление вставляется в рот и не позволяет человеку сомкнуть челюсти или прикусить язык).
Приказ вступает в силу с 1 сентября. Он будет действовать до 1 сентября 2030 года.
В то же время не все водители обратили внимание, что аптечки, укомплектованные до вступления в силу нового приказа Минздрава, сохранят актуальность до истечения своего срока годности, отмечают эксперты. В ведомстве поясняли, что, если аптечки укомплектованы до вступления изменений в силу, их можно использовать до истечения срока годности и не позднее 1 сентября 2027 года.
Кроме того, часть водителей предпочли купить наборы с более хорошим наполнением, поскольку цена аптечки невысока и большого значения ее стоимости автомобилисты не придают. Этот фактор также повлиял на конечную цену товара, говорится в исследовании.
До 1 марта 2023 года любой легковой автомобиль, автобус, грузовик или мотоцикл обязательно должен был комплектоваться аптечкой (штраф составлял 500 ₽), за этим следили инспекторы ГИБДД. Однако по инициативе МВД норму убрали как «избыточную». Сейчас требование носит исключительно рекомендательный характер.