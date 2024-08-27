Цена автомобильной аптечки в России выросла почти на треть

В то же время не все водители обратили внимание, что аптечки, укомплектованные до вступления в силу нового приказа Минздрава, сохранят актуальность до истечения своего срока годности, отмечают эксперты. В ведомстве поясняли, что, если аптечки укомплектованы до вступления изменений в силу, их можно использовать до истечения срока годности и не позднее 1 сентября 2027 года.