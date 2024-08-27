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Цена автомобильной аптечки в России выросла почти на треть

Стоимость аптечек выросла на 28% к августу прошлого года, их цена составляет 572 ₽ при покупке офлайн. С 1 сентября в силу вступает приказ Минздрава об обновленном составе аптечки, однако ее наличие не является обязательным.

Источник: РБК

Цена автомобильной аптечки в России выросла в среднем на 28%, следует из подсчетов крупнейшего оператора фискальных данных в стране, «Платформы ОФД». Исследование выполнено по запросу РБК.

Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация о продажах из сетевой и несетевой онлайн- и офлайн-торговли. Компания сравнила периоды с 1 по 25 августа 2023 и 2024 годов.

В 2024 году в этот период медианная цена автомобильной аптечки составила 572 ₽ Это на 28% выше, чем в то же время в прошлом году. При покупке онлайн медианная цена составила 452 ₽ — на 18% больше, чем в августе 2023 года.

Несмотря на рост стоимости, число покупок автомобильных аптечек офлайн выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для покупок онлайн этот показатель вырос на треть (31%).

Эксперты «Платформы ОФД», в частности, объяснили рост спроса на автомобильные аптечки в августе предстоящим вступлением в действие в сентябре положений законодательства о новом составе набора.

Эффект высокой частоты «касаний с продуктом» (взаимодействие с товаром перед покупкой) затронул разные группы автомобилистов. Часть водителей решила заранее обновить аптечки, в том числе до того, как они подорожают из-за изменения комплектации.

В конце мая российский Минздрав обновил требования к комплектации автомобильной аптечки, включив в ее состав изотермическое одеяло, хирургические ножницы, эластичные бинты и загубник (приспособление вставляется в рот и не позволяет человеку сомкнуть челюсти или прикусить язык).

Приказ вступает в силу с 1 сентября. Он будет действовать до 1 сентября 2030 года.

В то же время не все водители обратили внимание, что аптечки, укомплектованные до вступления в силу нового приказа Минздрава, сохранят актуальность до истечения своего срока годности, отмечают эксперты. В ведомстве поясняли, что, если аптечки укомплектованы до вступления изменений в силу, их можно использовать до истечения срока годности и не позднее 1 сентября 2027 года.

Кроме того, часть водителей предпочли купить наборы с более хорошим наполнением, поскольку цена аптечки невысока и большого значения ее стоимости автомобилисты не придают. Этот фактор также повлиял на конечную цену товара, говорится в исследовании.

До 1 марта 2023 года любой легковой автомобиль, автобус, грузовик или мотоцикл обязательно должен был комплектоваться аптечкой (штраф составлял 500 ₽), за этим следили инспекторы ГИБДД. Однако по инициативе МВД норму убрали как «избыточную». Сейчас требование носит исключительно рекомендательный характер.