ЦБ понизил официальные курсы доллара США и евро

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на среду, 28 августа, на уровне ₽91,4807, евро — ₽102,2911, юаня — ₽11,7513. Об этом сообщается на сайте регулятора.
На вторник, 27 августа, Центробанком были установлены следующие курсы валют: официальный курс доллара США — ₽91,7745, евро — ₽102,4927, юаня — ₽11,6863. Таким образом, доллар подешевел на 29,38 коп., евро — на 20,16 коп., а юань прибавил 6,5 коп.
С середины июня 2024 года для расчета официальных курсов доллара и евро ЦБ использует данные банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день. Ранее Банк России устанавливал официальные курсы доллара США, евро и юаня по отношению к рублю на основе данных Мосбиржи о средневзвешенных курсах этих валют к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск.
Официальные курсы ЦБ доллара и евро используются для расчетов по контрактам на срочном рынке Московской биржи, в том числе по фьючерсным контрактам на пары доллар/рубль (Si), евро/рубль (Eu), доллар/юань (UCNY), евро/доллар (ED), доллар/тенге (UKZT), вечным фьючерсам на пары доллар/рубль (USDRUBF), евро/рубль (EURRUBF), фьючерсам на индекс РТС (RTS и RTSM) и ряду других инструментов.
По состоянию на 16:30 мск фьючерс на доллар (SI) с поставкой в сентябре вырос на Мосбирже на 0,21%, до ₽89 325, что соответствует курсу доллара на уровне ₽89,33. Сентябрьский фьючерс на евро (Eu) вырос на 0,07%, до ₽99 040, что соответствует курсу евро на уровне ₽99,04.
В ходе биржевых торгов во вторник, 27 августа, курс юаня на Мосбирже немного вырос после падения на торгах 26 августа. К 16:30 мск юань торговался на отметке ₽11,755, прирост составил 0,65%.
Аналитик УК «Альфа-Капитал» Руслан Дында предположил, что на рубль в текущих условиях в большей степени будут влиять монетарная политика Банка России, а также свобода осуществления трансграничных платежей и, как следствие, спрос на иностранную валюту. Кроме того, по мнению эксперта, на курс национальной валюты также повлияют мировые цены на энергоносители и торговый баланс. Дында ожидает к концу года курс доллара в диапазоне ₽85−90.
Рубль к концу лета уверенно закрепляется в торговых рамках ₽82−88 за доллар, ₽91−97 за евро и ₽11,5−12,2 за юань, отметил начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.
Риски ослабления позиций национальной валюты были уравновешены высоким спросом на нее со стороны экспортеров в период налоговых выплат, а также общей слабостью доллара на мировом валютном рынке, полагает Спартак Соболев. «Дополнительную поддержку рублевым инструментам может оказать возобновление позитивной динамики цен на углеводороды», — заключил эксперт.
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