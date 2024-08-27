ЦБ понизил официальные курсы доллара США и евро

С середины июня 2024 года для расчета официальных курсов доллара и евро ЦБ использует данные банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день. Ранее Банк России устанавливал официальные курсы доллара США, евро и юаня по отношению к рублю на основе данных Мосбиржи о средневзвешенных курсах этих валют к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск.