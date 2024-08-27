Более 70% серых перевозчиков могут уйти с рынка из-за нового закона

ОПИ просит прописать в законопроекте прямой запрет самозанятым осуществлять грузоперевозки на автомобилях с максимальной массой свыше 3,5 т, а также конкретизировать порядок их допуска к работе на машинах с максимальной массой от 2,5 до 3,5 т. По данным общественников, мера прекратит практику использования самозанятых в серых схемах по уклонению от уплаты налогов.