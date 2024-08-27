Акции водочного магната Шефлера передали в доход России, сообщил источник

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Судебные приставы передали в доход государства более 90 тысяч акций и 100% долей в уставном капитале владельца одного из крупнейших в стране производств алкогольной продукции, который поддерживал ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГМУ ФССП РФ.