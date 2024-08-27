Акции водочного магната Шефлера передали в доход России, сообщил источник

«Судебные приставы ГМУ ФССП России обратили в доход государства имущество члена экстремистского объединения. Свыше 90 тысяч акций, 100% долей в уставном капитале акционерных обществ зарегистрированы и зачислены на счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом», — сказали в ведомстве.
По данным пресс-службы, изъятые активы принадлежали владельцу одного из крупнейших в стране производств алкогольной продукции. Бизнесмен и подконтрольные ему предприятия активно поддерживали ВСУ, дискредитируя российские власти.
«Деятельность предпринимателя признали экстремистской. Судебные приставы в рамках исполнительных производств обратили имущество олигарха в доход государства», — заключили в ведомстве.
Как уточнил РИА Новости информированный источник, речь идет о миллиардере Юрии Шефлере, владельце водочных марок «Московская» и «Столичная».