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Акции водочного магната Шефлера передали в доход России, сообщил источник

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Судебные приставы передали в доход государства более 90 тысяч акций и 100% долей в уставном капитале владельца одного из крупнейших в стране производств алкогольной продукции, который поддерживал ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГМУ ФССП РФ.

Источник: © РИА Новости

«Судебные приставы ГМУ ФССП России обратили в доход государства имущество члена экстремистского объединения. Свыше 90 тысяч акций, 100% долей в уставном капитале акционерных обществ зарегистрированы и зачислены на счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом», — сказали в ведомстве.

По данным пресс-службы, изъятые активы принадлежали владельцу одного из крупнейших в стране производств алкогольной продукции. Бизнесмен и подконтрольные ему предприятия активно поддерживали ВСУ, дискредитируя российские власти.

«Деятельность предпринимателя признали экстремистской. Судебные приставы в рамках исполнительных производств обратили имущество олигарха в доход государства», — заключили в ведомстве.

Как уточнил РИА Новости информированный источник, речь идет о миллиардере Юрии Шефлере, владельце водочных марок «Московская» и «Столичная».