Власти обяжут банки выдавать ипотечный кредит по завершении жилищного вклада

«По новому механизму, если человек ответственно подходит к накоплению средств на покупку квартиры и аккумулирует определенную сумму, он сможет требовать от банка предоставления ипотечного кредита. После завершения срока жилищного вклада банк будет обязан выдать клиенту кредит», — сообщил Гузнов.
Он добавил: финансовая организация сможет отказать ему только в определенных случаях, которые будут прописаны в законе.
Например, если человек слишком закредитован. Это рассчитывается по уровню долговой нагрузки (показатель долговой нагрузки отображает, какую долю дохода заемщик тратит на покрытие своих долгов). Другой пример — если гражданин находится в состоянии дефолта или в отношении него проводится процедура внесудебного банкротства.
Клиент сможет истребовать депозит досрочно, но, вероятно, с потерей дохода, как и по классическому продукту. В этом случае банк также не будет обязан предоставить вкладчику ипотечный кредит, добавил зампред ЦБ.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Алексея Гузнова «Известиям»:
«Нужно, чтобы проценты по рассрочке не закладывались в стоимость товара».