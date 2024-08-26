Власти обяжут банки выдавать ипотечный кредит по завершении жилищного вклада

Например, если человек слишком закредитован. Это рассчитывается по уровню долговой нагрузки (показатель долговой нагрузки отображает, какую долю дохода заемщик тратит на покрытие своих долгов). Другой пример — если гражданин находится в состоянии дефолта или в отношении него проводится процедура внесудебного банкротства.