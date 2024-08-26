В России резко вырос спрос на дизайнеров

В целом по профессии прирост заработной платы с начала года составил 21%, что выше среднего роста доходов по стране (19%). Почти на половину (44%) выросла зарплата у дизайнеров печатной продукции, поскольку число занятых в полиграфии снижается из-за переориентации на «цифру», что вынудило компании повышать зарплату дизайнерам-полиграфистам для привлечения сотрудников. Однако полиграфисты — самые низкооплачиваемые специалисты в дизайне, в среднем они зарабатывают 65 тыс. руб. в месяц. Меньше зарплаты только у графических и веб-дизайнеров — 60 тыс. руб.