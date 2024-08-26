В России резко вырос спрос на дизайнеров

С начала года количество вакансий в сфере дизайна выросло на 19%, значительными темпами увеличивались и зарплаты в этой отрасли, следует из результатов исследования DNA Team и HeadHunter, поступивших в РБК.
Больше половины опубликованных за этот период вакансий (рост на 54%) пришлось на продуктовых дизайнеров, в лидерах также были дизайнеры интерьеров (39%), графические дизайнеры (27%), дизайнеры интерфейсов (24%) и UX/UI-дизайнеры (17%). Но на 3D-дизайнеров и дизайнеров печатной продукции спрос в то же время снизился на 3 и 8% соответственно.
В целом по профессии прирост заработной платы с начала года составил 21%, что выше среднего роста доходов по стране (19%). Почти на половину (44%) выросла зарплата у дизайнеров печатной продукции, поскольку число занятых в полиграфии снижается из-за переориентации на «цифру», что вынудило компании повышать зарплату дизайнерам-полиграфистам для привлечения сотрудников. Однако полиграфисты — самые низкооплачиваемые специалисты в дизайне, в среднем они зарабатывают 65 тыс. руб. в месяц. Меньше зарплаты только у графических и веб-дизайнеров — 60 тыс. руб.
За тот же период больше всех потеряли в заработке веб-дизайнеры — в среднем 20%. Самой высокооплачиваемой оказалась работа продуктовых дизайнеров (150 тыс. руб. в месяц), UX/UI-дизайнеров (110 тыс.), дизайнеров интерфейсов, арт-директоров и дизайнеров игр (100 тыс руб.). У последних в этом году зарплаты стали на четверть больше.
Больше всего резюме на одну вакансию приходится у гейм-дизайнеров — 10,4, меньше всего — у дизайнеров полиграфии и продуктовых дизайнеров, 0,3 и 0,7 соответственно. По многим специальностям рост числа вакансий в этом году по сравнению с прошлым обогнал рост количества резюме (например, среди дизайнеров интерьеров, дизайнеров интерфейсов и др.).