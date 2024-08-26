В России хотят ввести ежегодные выплаты для школьников и студентов

«Федеральным законом предлагается осуществлять ежегодную выплату перед началом учебного года семьям, имеющим детей, обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего, а также очной формы среднего и высшего образования, реализуемым в РФ», — говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».
В нем отмечается, что затраты семей на сбор детей в школу, средние и высшие учебные заведения сегодня составляют значительную часть семейного бюджета. Стоимость такого набора в июле 2023 года составила 23 629 рублей для мальчика и 28 295 рублей для девочки.
При учете размера инфляции в 4,3%, по данным Центрального банка РФ, стоимость набора вещей для школы для мальчика 1 сентября 2024 года будет равняться 23 189 рублям, а для девочки — 27 911 рублям, подсчитали авторы законопроекта.
Они предлагают установить ежегодную выплату в размере 25 550 рублей семьям, имеющим детей от 6 до 18 лет (а для детей-инвалидов до 23 лет), обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Для семей, признанных малоимущими, установить ежегодную выплату в размере 38 325 рублей, включив в выплату дополнительно 50% от средней стоимости школьного набора.
Также документом предлагается предоставлять данную выплату для семей, имеющих детей в возрасте от 18 до 23 лет и обучающихся по основным профессиональным образовательным программам очной формы обучения в колледжах, техникумах и вузах в размере 12 775 рублей, а для малоимущих она составит 19 100 рублей.
«Затраты семей на сбор детей в школу, средние и высшие учебные заведения нередко составляют значительную часть ежемесячного семейного бюджета. Например, школьный набор стоит от 25 тыс. до 30 тыс. рублей, и каждый год его цена растет», — пояснил «Известиям» необходимость поддержки семей с детьми Сергей Миронов.
Ранее, 13 июля, сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о ежегодной семейной выплате работающим гражданам РФ, имеющим двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума.
Выплата будет производиться каждому из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) детей до 18 лет или до 23 лет, если они очно обучаются в вузе и у родителей нет задолженности по алиментам.