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В Пакистане оценили товарооборот с Россией в прошлом году

ИСЛАМАБАД, 26 авг — РИА Новости. Прошлый год отличался от предыдущих по объемам товарооборота между Пакистаном и Россией из-за санкций и обстановки в сфере безопасности в регионе, однако Исламабад надеется, что стороны смогут обеспечить рост этих показателей в будущем, заявила РИА Новости официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч.

Источник: © РИА Новости

«Произошло некоторое снижение объемов товарооборота ввиду возникших в последнее время проблем, обстановки в сфере безопасности в регионе, а также проблем в сфере глобальной логистики и банковской системы. Ввиду этого объемы товарооборота в прошлом году были не столь высоки, как в предыдущие годы», — сказала Балоч.

«Мы надеемся, что благодаря недавним поставкам российской нефти в прошлом году, а также другим областям сотрудничества в торгово-коммерческой сфере мы сможем обеспечить рост этих показателей», — добавила она.

Представитель МИД подчеркнула, что «Пакистан и РФ выработали хороший переговорный механизм для обсуждения торгово-экономической повестки». В частности, она отметила деятельность межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая является хорошей площадкой для обсуждения различных направлений сотрудничества, в том числе в сфере торговли и инвестиций.

«Мы наблюдали позитивную торговую динамику, и Пакистан хотел бы продолжать находить пути обеспечения импорта товаров из России и экспорта пакистанской продукции в РФ. Как ранее говорил наш премьер-министр, бартер — это хороший механизм, позволяющий гарантировать, что наша торговля будет развиваться в положительном направлении», — отметила Балоч.