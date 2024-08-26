В Пакистане оценили товарооборот с Россией в прошлом году

«Произошло некоторое снижение объемов товарооборота ввиду возникших в последнее время проблем, обстановки в сфере безопасности в регионе, а также проблем в сфере глобальной логистики и банковской системы. Ввиду этого объемы товарооборота в прошлом году были не столь высоки, как в предыдущие годы», — сказала Балоч.