В ЦБ не намерены отказываться от закона о количественных ограничениях выдачи ипотеки

«Сейчас мы сделали паузу в обсуждении на фоне окончания льготной ипотеки на новостройки под 8% и корректировки семейной программы. Нужно посмотреть, как поведет себя рынок, поэтому мы вернемся к этому вопросу после получения статистики», — сказал он.