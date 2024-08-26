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В ЦБ не намерены отказываться от закона о количественных ограничениях выдачи ипотеки

Закон о количественных ограничениях выдач ипотеки — хороший инструмент, который может быть использован. Об этом в интервью «Известиям» рассказал статс-секретарь — заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, этот механизм оправдал себя в ряде стран. В нашей стране количественные ограничения эффективно действуют для ограничения рисков в необеспеченном потребительском кредитовании.

Обсуждение законопроекта пока идет сложно, добавил Алексей Гузнов.

«Сейчас мы сделали паузу в обсуждении на фоне окончания льготной ипотеки на новостройки под 8% и корректировки семейной программы. Нужно посмотреть, как поведет себя рынок, поэтому мы вернемся к этому вопросу после получения статистики», — сказал он.

После прекращения программы льготной ипотеки ситуация может улучшиться. Однако даже в этом случае не стоит отказываться от закона о количественных ограничениях выдач ипотечных кредитов, считает зампред ЦБ.

Он подчеркнул: этот механизм поможет дополнительно ограничивать риски граждан с высокой долговой нагрузкой и защищать их от ямы должника.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Алексея Гузнова «Известиям»:

«Нужно, чтобы проценты по рассрочке не закладывались в стоимость товара».