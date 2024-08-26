В ЦБ назвали возможные риски запуска трансграничных расчетов с криптой

«При этом нужно проанализировать все возможные риски. Например, возникает опасность наложения рестрикций на институты, которые будут проводить операции в криптовалютах с российским бизнесом. Не говоря уже о рисках, связанных с финансовой стабильностью, с влиянием на денежно-кредитную политику», — предупредил он.
По его словам, сейчас стоит запустить эксперимент по использованию цифровых валют для внешней торговли. А затем уже можно рассмотреть универсальные подходы по обращению криптовалют. Но для начала стоит выяснить, какие могут возникнуть риски и как подготовиться к управлению ими.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Алексея Гузнова «Известиям»:
«Нужно, чтобы проценты по рассрочке не закладывались в стоимость товара».