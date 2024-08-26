Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЦБ назвали возможные риски запуска трансграничных расчетов с криптой

В рамках эксперимента трансграничные сделки с цифровыми валютами будут проходить через установленные площадки. Обсуждается возможность допустить ограниченный круг особо квалифицированных инвесторов (сейчас такого понятия нет в законодательстве) к торгам цифровыми валютами, заявил в интервью «Известиям» статс-секретарь — заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.

Источник: Reuters

«При этом нужно проанализировать все возможные риски. Например, возникает опасность наложения рестрикций на институты, которые будут проводить операции в криптовалютах с российским бизнесом. Не говоря уже о рисках, связанных с финансовой стабильностью, с влиянием на денежно-кредитную политику», — предупредил он.

По его словам, сейчас стоит запустить эксперимент по использованию цифровых валют для внешней торговли. А затем уже можно рассмотреть универсальные подходы по обращению криптовалют. Но для начала стоит выяснить, какие могут возникнуть риски и как подготовиться к управлению ими.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Алексея Гузнова «Известиям»:

«Нужно, чтобы проценты по рассрочке не закладывались в стоимость товара».