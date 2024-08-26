Словом сдал: россиянам грозят блокировки переводов на свои счета в других банках

Другие эксперты считают, что требование о проверке и приостановке Me2Me не имеет особого смысла. Логика в их сомнении есть. Дело в том, что если один счет попал в базу данных ЦБ, все другие счета во всех банках тоже должны быть заблокированы. Поэтому у скомпрометированного дропа просто не будет возможности перекинуть деньги на другие свои счета. И Me2Me не попадают под действие нового закона, по которому на два дня приостанавливаются переводы на счета, находящиеся в базе ЦБ. В этом случае как бы клиент ни настаивал на осуществлении операции, ее не разморозят ранее установленного срока, поскольку иначе кредитной организации придется возмещать ущерб.