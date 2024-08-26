Словом сдал: россиянам грозят блокировки переводов на свои счета в других банках

Граждане могут столкнуться с временной блокировкой переводов, имеющих признаки подозрительных, причем не только на чужие, как предполагалось ранее, но и на свои счета в других банках (Me2Me). Это следует из ответа ЦБ (есть у «Известий») на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР). Регулятор указал, что кредитные организации должны проверять и Me2Me — и при наличии признаков, что операция совершается без согласия клиента, должны приостанавливать ее или отказывать в совершении.
Эксперты считают, что приостановка переводов на свои счета не имеет особого смысла: если человек в этом случае подтвердит операцию, то банку придется ее осуществить. При этом временную блокировку некоторые кредитные организации могут использовать как рычаг воздействия, который помешает клиенту перевести средства на депозит в другую организацию, предлагающую более высокие ставки по депозитам.
Как не в себя
В конце прошлого месяца (25 июля) вступил в силу закон, который сразу же вызвал множество вопросов. В частности, у банков возник вопрос: должна ли приостановка распространяться на переводы на свои счета в других кредитных организациях? И не противоречит ли это другому закону, который вступил в силу в мае и предполагает увеличение суммы Me2Me, которую можно перевести без комиссии, до 30 млн рублей?
Также этот норматив, как следует из информационного письма ЦБ, предполагает, что банки не могут вводить (а некоторые тут же начали это делать) какие-то лимиты (дневные, на одну операцию и пр.) внутри установленного периода и другие ограничения. Поэтому два новых закона вступили в противоречие.
Справка «Известий»
По новым правилам банки должны приостанавливать переводы клиентов на счета, которые внесены в специальную базу ЦБ. Эта мера направлена на защиту людей, которые под воздействием социальной инженерии, используемой мошенниками, переводят деньги на счета аферистов. Если через два дня человек не передумает и будет настаивать на переводе, то принимает ответственность за эти действия на себя и вряд ли имеет шансы на возмещение ущерба. Кредитная организация осуществит операцию и не будет нести за нее ответственность. Другое дело, если банк не приостановит перевод на подозрительный счет. В этом случае ему придется вернуть в срок 30 дней всю сумму, которую потеряла жертва мошенников.
Одновременно с законом в силу вступил и приказ ЦБ с обновленными признаками мошеннических операций. Теперь их шесть. Если операция клиента будет соответствовать хотя бы одному из них, то регулятор также требует приостановки перевода. Однако в этом случае, если клиент будет настаивать на переводе, кредитная организация должна его осуществить. Переводы Me2Me попадают именно под эту категорию.
В ответе ЦБ указывается, что операторы по переводу денежных средств должны проверять операции на наличие признаков, что они осуществляются без согласия клиента, также и «в случае совершения физическим лицом перевода денежных средств между банковскими счетами, открытыми ему в разных банках». При выявлении таких признаков они должны приостановить операцию или отказать в ее совершении.
— Закон четко регламентирует случаи и процедуру приостановки или отклонения операций, соответствующих признакам мошенничества. Такие признаки определены приказом Банка России. При выявлении операции, соответствующей хотя бы одному из признаков, банк обязан на два дня приостановить перевод денег или отказать клиенту в совершении операции, — подтвердили «Известиям» в пресс-службе ЦБ.
Там также напомнили, что кредитная организация при этом должна незамедлительно уведомить клиента о том, что операция не прошла.
— А также сообщить о возможности подтвердить перевод (дать согласие) не позднее одного дня, следующего за днем его приостановления, или совершить повторную операцию на те же реквизиты и аналогичную сумму. Если клиент дал согласие на перевод или совершил операцию повторно, то банк обязан незамедлительно исполнить распоряжение клиента, за исключением случая, когда сведения о получателе денег содержатся в базе данных Банка России, — пояснили в пресс-службе регулятора.
За свой просчет
Приостановка переводов между собственными счетами может произойти, если есть основание предполагать, что данный клиент потенциально может быть связан с мошенническими схемами, отметила ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова.
По словам руководителя проекта «Народного фронта» «За права заемщиков», координатора платформы «Мошеловка» Евгении Лазаревой, опыт демонстрирует, что под воздействием социальной инженерии жертвы мошенников вполне могут перебрасывать деньги между своими счетами. Имеется в виду, что злоумышленники, чтобы сложить все деньги в «одну корзину» и уже оттуда либо снять их, либо перевести, вынуждают людей, попавших под их влияние, создавать цепочки переводов.
— Проверки в этих случаях, на наш взгляд, не вред, а благо, — полагает эксперт. — Безусловно, мы все привыкли к быстрому движению денег. Да, конечно, приостановка операции до выяснения обстоятельств будет не очень комфортна. Но потеря всех денег в результате отсутствия проверок будет еще более некомфортна и чувствительна.
Как полагает Евгения Лазарева, в случае приостановки возрастают шансы, что человека остановят предупреждениями и заставят задуматься.
Не вышел в базу
Другие эксперты считают, что требование о проверке и приостановке Me2Me не имеет особого смысла. Логика в их сомнении есть. Дело в том, что если один счет попал в базу данных ЦБ, все другие счета во всех банках тоже должны быть заблокированы. Поэтому у скомпрометированного дропа просто не будет возможности перекинуть деньги на другие свои счета. И Me2Me не попадают под действие нового закона, по которому на два дня приостанавливаются переводы на счета, находящиеся в базе ЦБ. В этом случае как бы клиент ни настаивал на осуществлении операции, ее не разморозят ранее установленного срока, поскольку иначе кредитной организации придется возмещать ущерб.
В случае с переводами на свои счета приостановка фактически, что отметила пресс-служба ЦБ в своем ответе, действует только до получения согласия или повторного перевода клиента. Поэтому человек (так называемый дроп), который позволил мошенникам использовать свою карту тем или иным способом и который находится под их влиянием, может просто подтвердить операцию. И банк будет вынужден ее осуществить, сказал замруководителя НСФР Александр Наумов.
При этом, отметил он, для банков это потребует дополнительных и значительных затрат на бессмысленные проверки, а потребителям финуслуг такая ситуация грозит неоправданной задержкой платежей, связанных с погашением кредитов, в том числе по кредитным картам, или внесением средств на депозит в другом банке при лучших условиях по вкладу. Сейчас кредитные организации активно борются за средства населения, которые то понесло на вклады, предлагая как можно большую обещанную доходность.
— Попытки ограничения переводов на свои счета полностью нивелируют положительный эффект от введения 482-ФЗ (увеличения переводов Me2Me без комиссии до 30 млн рублей. — «Известия»), основная цель которых — убрать несправедливые комиссии, которыми некоторые банки пытаются удержать клиентов от выбора более выгодных предложений при размещении финансовых средств, — подчеркнул Александр Наумов.
Поэтому, уверен он, важно приостанавливать переводы именно на чужую карту или счет. Для защиты же людей при Me2Me, на взгляд замруководителя НСФР, лучше использовать другие механизмы. Например, подтверждение операций близкими людьми для не особо финансово грамотных потребителей финуслуг.
Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев согласен: есть правовая коллизия между тем, что банки должны следить и приостанавливать подозрительные переводы на двое суток, и тем, что банки не должны препятствовать переводам клиентов между своими счетами в размере до 30 млн рублей в месяц.
— Соответственно, с одной стороны, такая блокировка переводов между своими счетами может создать условия, при которых фактов краж денег со счетов доверчивых граждан может стать меньше, с другой — это может создать условия, при которых клиент, совершая перевод крупной суммы со счета на счет в своих интересах, может оказаться в ситуации, когда ему эту операцию не дали совершить, и он может от этого в целом пострадать.
При этом банк, вероятно, не будет нести серьезную ответственность, так как будет ссылаться на регулирующее законодательство, подчеркнул Александр Терентьев.