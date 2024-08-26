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Российский ВВП вырос на 4,6 процента в первом полугодии

Путин сообщил о росте ВВП на 4,6 процента в первом полугодии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. ВВП России за первое полугодие вырос на 4,6%, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«По оценке за первое полугодие валовый внутренний продукт прибавил 4,6%», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что экономика России, как и в прошлом году, продолжает расти хорошими темпами.

Так, безработица в стране остается на рекордно низком уровне, в июне она составила 2,4%.

Он отметил, что власти России опираются на ситуацию в экономике при реализации планов по развитию страны, так как именно индустриальный, торговый, логистический, финансовый потенциал определяет ресурсные и бюджетные возможности государства.

Путина также назвал очень важным, чтобы бурное развитие финансового сектора не вело к негативным последствиям в экономике.