Россияне стали чаще и больше давать в долг

В 2023-м 47% опрошенных рассказали, что не дают взаймы (то есть на 8% больше, чем сейчас). Чаще стали давать в долг родственникам (на 6%) и друзьям (на 5%), реже — коллегам (на 3%). В прошлом году родным были готовы одолжить 15,8 тыс. руб., друзьям — 11,5 тыс. руб., коллегам — 6,5 тыс. руб., все суммы увеличились в этом году.