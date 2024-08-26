Россияне смогут установить самозапрет на выдачу кредита через МФЦ в сентябре 2025-го

Он пояснил: новый механизм помогает защитить человека от давления мошенников, когда от него требуют немедленно получить кредит и перечислить деньги на якобы безопасный счет. Даже если злоумышленники убедят свою потенциальную жертву в необходимости снять самозапрет, он перестанет действовать только через два дня после подачи заявления, напомнил зампред Цетробанка (ЦБ).