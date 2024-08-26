Россия нарастила поставки пшеницы в Китай более чем в пять раз

При этом более чем вдвое выросли покупки Китаем ячменя у России по сравнению с июлем прошлого года — до 54,3 тысячи тонн на 12,4 миллиона долларов. Импорт овса в физическом выражении поднялся более чем на четверть, до 11,7 тысячи тонн, или на две трети в денежном выражении — до 12,4 миллиона долларов. Также увеличилось количество поставляемой в Китай из РФ гречки — почти на треть, до 23,5 тысячи тонн. При этом в денежном выражении произошло снижение на 4%, до 7,5 миллиона долларов.