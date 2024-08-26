Россия нарастила поставки пшеницы в Китай более чем в пять раз

По итогам июля Китай импортировал из России пшеницы и меслина на 35,9 тысячи тонн на 9,4 миллиона долларов. Это в 5,5 и в 5,4 раза соответственно больше, чем в июле прошлого года. А по сравнению с прошлым месяцем прирост в физическом выражении составил 44,7%, а в денежном — 46,9%.
Всего за январь-июль Китай импортировал из РФ пшеницы на 48,2 миллиона долларов, что в 7,6 раза больше, чем за такой же период годом ранее. А за весь прошлый год этой продукции было поставлено лишь на 34,7 миллиона долларов.
Общий импорт пшеницы в Китай в июле составил 240,7 миллиона долларов. При этом доля России в нем невелика — почти 4%, или 9,4 миллиона долларов. Больше всего Поднебесная закупала это зерно у США — на 96,7 миллиона долларов (40%). Также покупала у Канады — на 69,5 миллиона (29%), Австралии — на 45,4 миллиона (19%) и Казахстана — на 19,7 миллиона (8%).
При этом более чем вдвое выросли покупки Китаем ячменя у России по сравнению с июлем прошлого года — до 54,3 тысячи тонн на 12,4 миллиона долларов. Импорт овса в физическом выражении поднялся более чем на четверть, до 11,7 тысячи тонн, или на две трети в денежном выражении — до 12,4 миллиона долларов. Также увеличилось количество поставляемой в Китай из РФ гречки — почти на треть, до 23,5 тысячи тонн. При этом в денежном выражении произошло снижение на 4%, до 7,5 миллиона долларов.