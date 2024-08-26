Россельхозбанк перестал принимать заявки почти на все виды ипотеки

По данным «Дом.РФ», на 16 августа средняя ставка по ипотеке в России на строящееся и готовое жилье в банках из топ-20 составляла рекордные 20,8%. Стоимость кредитов резко выросла после подъема ключевой ставки ЦБ с 16 до 18% в конце июля. На этом фоне, а также из-за сворачивания и пересмотра масштабных льготных программ, выдачи ипотечных кредитов в июле упали в 2,2 раза, до 348,5 млрд руб., оценивали аналитики Frank RG.