Предписание ЦБ, рынок акций, отчет Мосбиржи, дивиденды Novabev: дайджест

ЦБ закрыл лазейку по переводу в РФ бумаг из-за рубежа
Банк России в субботу направил депозитариям профучастников предписание обособлять российские ценные бумаги на счетах доверительного управления (ДУ), если они куплены у недружественных нерезидентов после 1 марта 2022 года. Срок — с даты его получения до 31 декабря 2024 года.
«Таким образом, ЦБ закрыл лазейку по переводу в РФ бумаг из-за рубежа — предположительно, этот переток акций мог оказывать некоторое давление на рынок», — отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Обязанность по обособлению активов, переведенных из-за границы и полученных от сделок с недружественными иностранцами была и ранее, ее ввел указ президента № 138 от 3 марта 2023 года. Однако документ не касался счетов доверительного управления (ДУ), чем и пользовались некоторые профучастники.
ЦБ выпустил предписание после того, как распродажи на российском рынке достигли наивысшей точки с годового максимума в мае. Параллельно с этим оно совпало с решением Bank of New York Mellon возобновить канселляцию (расконвертацию) расписок крупнейших российских компаний. Она снова начала работать с 22 августа.
Индекс Мосбиржи
По итогам торгов 23 августа индекс Мосбиржи потерял 2,32% и закрылся на отметке 2662,4 пункта. Индекс опустился ниже 2700 пунктов впервые с 8 июня 2023 года. Бенчмарк снижался восемь сессий подряд, за это время он потерял 7,7%. Долларовый индекс РТС упал на 2,65% до 915,64 пункта.
По мнению аналитиков ИК «Велес Капитал», на этой неделе российский рынок акций может вновь не найти поводов для возвращения к росту, что связно с недостатком позитивных монетарных и геополитических драйверов.
«Ожидания сохранения высоких процентных ставок в РФ как минимум до конца года остаются актуальными, а обстановка в Курской области — напряженной, что угрожает в том числе рублю», — считают эксперты.
Однако «Велес Капитал» полагают, что рынок может отскочить наверх из-за технических факторов и сформировавшейся среднесрочной перепроданности. Ближайшее сопротивление для индекса Мосбиржи, по оценке аналитиков — 2830 пунктов, для РТС — 1010 пунктов.
Директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков отмечает, что рынок и ключевые бумаги выглядят сильно перепроданными. По его словам, поддержку российскому рынку может оказать предписание Банка России депозитариям профучастников о введении обособленного учета ценных бумаг, приобретенных у нерезидентов после 1 марта 2022 года, на счетах депо. Это, отмечает эксперт, направлено на ограничение продаж таких акций со скидкой.
На этой неделе, по мнению Кабакова, индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2650−2700 пунктов. В «Велес Капитал» считают, что следующие потенциальные цели снижения индекса Мосбиржи 2650 пунктов и 2580 пунктов, а для индекса РТС — 900 пунктов, что является очередными минимумами с 2023 года.
Аналитик ФГ «Финам» Никита Степанов считает, что индекс Мосбиржи находится около сильного уровня 2650 пунктов. По его мнению на среднесрочном горизонте предпосылок на разворот пока нет.
Дивиденды Novabev
В понедельник, 26 августа, совет директоров Novabev примет решение по дивидендам за первое полугодие 2024 года.
На минувшей неделе компания представила отчетность за первое полугодие 2024 года. Компания сообщила о росте выручки на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В тоже время рентабельность по EBITDA сократилась до 13,2% против 15,8% годом ранее, сама EBITDA осталась на уровне прошлого года. Чистая прибыль сократилась на 34%.
«Падение чистой прибыли, к сожалению, существенно ухудшает дивидендный профиль компании», — пишут аналитики ПСБ. По оценке экспертов, при выплате 50% чистой прибыли за 2024 год доход на одну акцию может составить около ₽20, что соответствует дивидендной доходности в 2,9%, исходя из текущих котировок. При этом за 2023 год дивидендная доходность была двузначной.
«Учитывая текущее давление на маржинальность бизнеса и рост стоимости долга, мы не ожидаем, что компания распределит 100% прибыли, как в 2023 году», — пишут аналитики Альфа-Банка.
По их оценке, при распределении 50−75% прибыли размер дивидендов за первое полугодие 2024 года составит ₽10,5−15,5 на акцию (доходность потенциальной выплаты — 1,5−2,26%).
В банке не ждут, что акции Novabev будут котироваться существенно лучше рынка в краткосрочной перспективе, учитывая текущее давление на маржинальность бизнеса, невысокий потенциальный дивиденд за первое полугодие 2024 года и текущую оценку — 4,7х по мультипликатору EV/EBITDA на 2024 год.
Отчетность Московской биржи
26 августа Мосбиржа отчитается по МСФО за второй квартал 2024 года.
Аналитики SberCIB ожидают роста чистых комиссионных доходов на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 7% в квартальном сопоставлении — благодаря росту объемов торгов в акциях, деривативах и на денежном рынке.
Однако из-за приостановки торгов долларами и евро комиссионные доходы на валютном рынке могли снизиться на 16% по сравнению с предыдущим кварталом, предупредили эксперты.
В SberCIB прогнозируют, что на фоне высоких процентных ставок чистые процентные доходы увеличились на 116% в годовом сопоставлении. Аналитики также ожидают роста чистой прибыли на 62%, а рентабельность акционерного капитала — до 34%. Все благодаря существенному росту процентных и комиссионных доходов.
Оценка SberCIB по акциям Мосбиржи — «покупать», таргет — ₽270.
Примерно такие же прогнозы по показателям Московской биржи за второй квартал дают аналитики Альфа-Банка:
В банке подчеркивают, что позитивные факторы нивелируются ростом операционных расходов (+84%) кв/кв), прежде всего — на персонал и маркетинг.
«Наша оценка чистой прибыли биржи за второй квартал 2024 года близка к консенсус-прогнозу, в связи с чем мы не ожидаем существенной реакции рынка на раскрытие», — отметил старший аналитики Альфа-Банка Евгений Кипнис.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽90,09, продать — по ₽88,94;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽90,2, продать — по ₽89,7.
Самые дешевые евро:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽99,9, продать — по ₽99,3;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽100, продать — по ₽98,7.
Самые дешевые юани:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽13, продать — по ₽12,75;
- Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽13,14, продать — по ₽12,16.
Корпоративные события
Novabev Group: совет директоров примет решение по дивидендам за первое полугодие 2024 года.
АЛРОСА: совет директоров примет решение по дивидендам за первое полугодие 2024 года.
Московская биржа: финансовые результаты за второй квартал 2024 по МСФО.
«М. Видео»: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года.
«Элемент»: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года.
Global Ports: с 26 августа прием заявок на принудительную конвертацию депозитарных расписок Global Ports Investments PLC на акции МКАО «Глобал Портс Инвестментс». Заявки будут приниматься до 23 декабря 2024 года.
Другие важные события
Банк России: комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».
Германия: индекс экономических ожиданий IFO в августе — 11:00 мск.
Германия: индекс делового климата IFO в августе — 11:00 мск.
США: заказы на товары длительного пользования в июле — 15:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 2662,47 (-2,32%).
Индекс РТС: 915,64 (-2,65%).
S&P 500: 5634,61 (+1,15%).
Dow Jones Industrial Average: 41 175,08 (+1,14).
NASDAQ Composite: 17 877,79 (+1,47%).