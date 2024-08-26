Предписание ЦБ, рынок акций, отчет Мосбиржи, дивиденды Novabev: дайджест

На минувшей неделе компания представила отчетность за первое полугодие 2024 года. Компания сообщила о росте выручки на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В тоже время рентабельность по EBITDA сократилась до 13,2% против 15,8% годом ранее, сама EBITDA осталась на уровне прошлого года. Чистая прибыль сократилась на 34%.