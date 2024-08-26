Оборот розничной торговли поддерживается ростом зарплат, заявил Путин

«Остаётся сильным и потребительский спрос. За полгода оборот розничной торговли увеличился на 8,8%. Причём отмечу, что такой результат главным образом поддерживается ростом заработных плат. В реальном выражении с учётом инфляции, за минусом инфляции, они прибавили 10,1% за январь-май текущего года. При этом в России сохраняется рекордно низкая безработица. В июне она составила 2,4%», — заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференцсвязи.