Мосбиржа разработала план торгов в выходные и по праздникам

Торги будут проходить в формате непрерывного аукциона — это формат, при котором цены продажи и покупки регистрируются одновременно, что позволяет создать конкуренцию на торгах. При этом расчеты и клиринг по выходным и праздникам биржа проводить не планирует. Такие операции будут осуществляться в первый расчетный день, поясняется в презентации. То есть сделки, заключенные в субботу и воскресенье, рассчитают в понедельник. В рабочие дни расчеты и клиринг по акциям и облигациям тоже проводятся на следующий день — в формате Т+1. Например, сделки, заключенные в понедельник, рассчитывают во вторник, а пятничные — в понедельник следующей недели.