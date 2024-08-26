Курс юаня на Мосбирже упал до минимума за месяц

Высокая ставка ЦБ, которая сейчас находится на уровне 18%, среднесрочно сдерживает рост импорта и повышает интерес к рублевым активам, добавляет аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Пока нефть марки Brent торгуется выше $75 за баррель, с рублем не должно произойти ничего ужасного, считает эксперт. До конца месяца резкого снижения рубля не ожидается, однако с началом осени позиции рубля могут ослабнуть, предупредил Александр Потавин.