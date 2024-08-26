Курс юаня на Мосбирже упал до минимума за месяц

Курс китайского юаня (CNY/RUB) снизился на 1,52%, или 18 копеек, опустившись до ₽11,6605. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи по состоянию на 11:52 мск.
Курс юаня на Мосбирже опустился до минимума за месяц — с 26 июля, когда он составил ₽11,666,5.
В пользу укрепления позиций российской валюты выступают жесткая монетарная политика Банка России и высокая ключевая ставка, рассказал старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. В то же время наличие дисбаланса спроса и предложения валюты продолжает работать против рубля и ограничивает более существенный рост.
На этой неделе экспортеры обязаны полностью рассчитаться по налогам перед бюджетом, напомнил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. По его словам, российская валюта получает поддержку именно от приближения пика налогового периода.
Высокая ставка ЦБ, которая сейчас находится на уровне 18%, среднесрочно сдерживает рост импорта и повышает интерес к рублевым активам, добавляет аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Пока нефть марки Brent торгуется выше $75 за баррель, с рублем не должно произойти ничего ужасного, считает эксперт. До конца месяца резкого снижения рубля не ожидается, однако с началом осени позиции рубля могут ослабнуть, предупредил Александр Потавин.
В следующем месяце главным фактором для динамики рубля станет объем валютных интервенций на рынке в сентябре, полагают в БКС Мир инвестиций". Аналитики ожидают роста интервенций на фоне увеличения нефтегазовых доходов в августе.
Кроме того, продолжится сближение курса российской валюты на внутреннем и внешнем рынке, обусловленное большим использованием рубля во внешней торговле России, добавили аналитики. По их прогнозам, официальный курс доллара к рублю в сентябре может подняться до уровня ₽91−92.
В целом в «БКС Мир инвестиций» полагают, что на валютном рынке формируется тренд на дальнейшее ослабление рубля.
В то же время аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева полагает, что баланс рисков в данный момент складывается в пользу стабильного рубля. Она полагает, что на этой неделе национальная валюта продолжит торговаться в сложившихся диапазонах ₽11,75−12,18 за юань, ₽86−90 за доллар и ₽92−98 за евро.
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