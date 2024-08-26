Каким будет курс рубля 27 августа 2024: прогноз эксперта

Сегодня рубль терял в течение дня порядка 1%. Скорее всего инвесторы не ожидают продолжения ослабления рубля и настроены на скорый отскок в значения сформировавшегося за лето коридора. Устанавливаемый ЦБ курс доллара лишь подтверждает эту гипотезу. Против этого восстановления может выступать повышение интереса к валюте со стороны экспортеров, однако приближение нового заседание ЦБ скорее всего нивелирует этот фактор. Прогноз внебиржевого курса доллара на 27 августа: 89 — 91 рублей за доллар.