Каким будет курс рубля 27 августа 2024: прогноз эксперта

Поведение рынка в этом году волатильно. Показав в середине мая абсолютное наивысшее значение в 3500 пунктов, уже в августе мы видели и минимальные за год 2650 пунктов (-24,2%).
Открытие этой недели не стало исключением, правда, исключительно позитивным. Индекс Московской биржи к концу понедельника вырос на невероятные +4,5%, одним днем вернувшись к уровню в 2783 пункта. Активная риторика о достижении рынком «дна» в пятницу не могла не спровоцировать ряд игроков на покупки по относительно привлекательным ценам, чем вызвала текущий отскок. Более того, хорошие сигналы инвесторам посылали покупки, начавшиеся на рынке еще во второй половине пятницы.
Также одним из факторов и надеждой инвесторов на разворот можно считать разговоры о том, что за значительным снижением рынка до этого стояли распродажи нерезидентами и брокерами.
Однако, говорить о начале восходящего тренда преждевременно, так как влияние высоких ставок, курса рубля и фактор геополитики являются для рынка более фундаментальными и долгосрочными, чем спекулятивные покупки и, скорее всего, еще продолжат оказывать давление на рынок акций.
Тем не менее краткосрочно российский рынок все еще может закрепиться около значений 2800 пунктов. Прогноз по индексу Мосбиржи на 27 августа: 2700 — 2800 пунктов.
Сегодня рубль терял в течение дня порядка 1%. Скорее всего инвесторы не ожидают продолжения ослабления рубля и настроены на скорый отскок в значения сформировавшегося за лето коридора. Устанавливаемый ЦБ курс доллара лишь подтверждает эту гипотезу. Против этого восстановления может выступать повышение интереса к валюте со стороны экспортеров, однако приближение нового заседание ЦБ скорее всего нивелирует этот фактор. Прогноз внебиржевого курса доллара на 27 августа: 89 — 91 рублей за доллар.
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