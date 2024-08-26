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ФАС возбудила дело в отношении «Просвещения» из-за высоких цен на учебники

ФАС возбудила дело в отношении издательства «Просвещение» из-за монопольно высоких цен на учебники истории. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 26 августа.

Источник: телеграм-канал

«Служба усматривает в деятельности компании признаки установления монопольно высоких цен на учебники по истории. АО Издательство “Просвещение” занимает доминирующее положение на рынке издания государственных учебников по истории для 10−11 классов», — говорится в сообщении ФАС.

По итогам анализа финансовых результатов и ценообразования издательства ФАС России выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на продукцию.

Служба возбудила в отношении издательства «Просвещение» дело о нарушении антимонопольного законодательства. В случае признания нарушения организации грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.

Как уточнили в пресс-службе антимонопольного органа, это уже второе дело в отношении организации.

В апреле ФАС возбудила в отношении издательства аналогичное дело по признакам установления монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии, русскому языку.