ФАС возбудила дело в отношении «Просвещения» из-за высоких цен на учебники

«Служба усматривает в деятельности компании признаки установления монопольно высоких цен на учебники по истории. АО Издательство “Просвещение” занимает доминирующее положение на рынке издания государственных учебников по истории для 10−11 классов», — говорится в сообщении ФАС.
По итогам анализа финансовых результатов и ценообразования издательства ФАС России выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на продукцию.
Служба возбудила в отношении издательства «Просвещение» дело о нарушении антимонопольного законодательства. В случае признания нарушения организации грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.
Как уточнили в пресс-службе антимонопольного органа, это уже второе дело в отношении организации.
В апреле ФАС возбудила в отношении издательства аналогичное дело по признакам установления монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии, русскому языку.