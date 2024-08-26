Эксперт развенчал мифы россиян об Африке

«Ну, представлять Африку исключительно, как вотчину разбойника Бармалея из прекрасной сказки Корнея Чуковского, конечно, нельзя», — сказал он.
«Хотя, что греха таить, россияне в массе своей именно так однобоко и воспринимают континент, где войны, перевороты, наводнения, катастрофы, голод и болезни. Но это, разумеется, не так», — добавил собеседник агентства.
«Кто из россиян знает, допустим, что в Кении собирают собственные внедорожники, в Нигерии легковые автомобили и автобусы, что в Руанде, Сенегале, Уганде налажен выпуск своих компьютеров, которыми оснащают школы, что в странах Африки строят умные города, открывают современные университеты?», — заключил он.