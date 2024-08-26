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Эксперт развенчал мифы россиян об Африке

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Большинство россиян однобоко воспринимают Африку, полагая, что это континент переворотов, катастроф и болезней, но это не так, в африканских странах производят свои автомобили, компьютеры, строят умные города, открывают университеты, заявил РИА Новости основатель Африканского бизнес клуба в России, глава камерунской диаспоры в РФ Луис Гоуенд.

Источник: © РИА Новости

«Ну, представлять Африку исключительно, как вотчину разбойника Бармалея из прекрасной сказки Корнея Чуковского, конечно, нельзя», — сказал он.

«Хотя, что греха таить, россияне в массе своей именно так однобоко и воспринимают континент, где войны, перевороты, наводнения, катастрофы, голод и болезни. Но это, разумеется, не так», — добавил собеседник агентства.

Незнание Африки, уверен Гоуенд, — одна из существенных преград на пути развития наших торгово-экономических отношений, поэтому все имеющиеся предрассудки, по его словам, совместными усилиями надо сейчас во что бы то ни стало разрушать.

«Кто из россиян знает, допустим, что в Кении собирают собственные внедорожники, в Нигерии легковые автомобили и автобусы, что в Руанде, Сенегале, Уганде налажен выпуск своих компьютеров, которыми оснащают школы, что в странах Африки строят умные города, открывают современные университеты?», — заключил он.