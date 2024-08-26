Экономист раскрыла, что заметнее всего подорожает с начала осени

Она напомнила о появившейся в СМИ информации о росте цен на продукты питания на 5−40% из-за высокой инфляции, дорогих кредитов, расходов на логистику, персонал, упаковку и сырье. Столь широкий разброс объясняется тем, что ценообразование в каждом сегменте свое.