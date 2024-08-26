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Брокерам и управляющим компаниям разрешат не участвовать в страховании средств на ИИС

Брокеры и управляющие компании будут сами решать, участвовать ли им в страховании средств на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). Об этом в интервью «Известиям» рассказал статс-секретарь — заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Гузнов.

Источник: Freepik

По его словам, на этом этапе все участники обсуждения согласились, что система будет добровольной.

Это связано в том числе с тем, что риск банкротства брокеров и управляющих компаний невелик, пояснил зампред ЦБ.

«При этом, как мы полагаем, для людей будет более привлекательным инвестировать свои средства через тех брокеров и управляющие компании, которые страхуют свою ответственность», — добавил он.

По его словам, те брокеры, которые согласятся участвовать в системе страхования, станут производить выплаты в специальный фонд. За счет этих средств в случае банкротства компании россиянам и будут компенсировать потери. Институт, который будет управлять фондом, определят позднее.

«Надеюсь, что в ходе осенней сессии в Госдуме законопроект о страховании ИИС уже примут. Предполагается, что в силу он вступит через 90 дней после опубликования», — заключил заместитель председателя Банка России.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Алексея Гузнова «Известиям»:

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