Брокерам и управляющим компаниям разрешат не участвовать в страховании средств на ИИС

По его словам, на этом этапе все участники обсуждения согласились, что система будет добровольной.
Это связано в том числе с тем, что риск банкротства брокеров и управляющих компаний невелик, пояснил зампред ЦБ.
«При этом, как мы полагаем, для людей будет более привлекательным инвестировать свои средства через тех брокеров и управляющие компании, которые страхуют свою ответственность», — добавил он.
По его словам, те брокеры, которые согласятся участвовать в системе страхования, станут производить выплаты в специальный фонд. За счет этих средств в случае банкротства компании россиянам и будут компенсировать потери. Институт, который будет управлять фондом, определят позднее.
«Надеюсь, что в ходе осенней сессии в Госдуме законопроект о страховании ИИС уже примут. Предполагается, что в силу он вступит через 90 дней после опубликования», — заключил заместитель председателя Банка России.
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«Нужно, чтобы проценты по рассрочке не закладывались в стоимость товара».