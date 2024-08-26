Банки предупредили ЦБ о рисках создания новых платежных игроков

«Небанковскими поставщиками платежных услуг смогут стать непрофессиональные участники финансового рынка. Скорее всего, это будут компании, которые в рамках развития своего бизнеса решат напрямую запустить платежные сервисы. При проведении переводов они получат доступ к чувствительной информации, например к данным об остатках по счетам или к персональным данным клиентов. При этом к ним более сниженные регуляторные требования, чем к банкам, и у таких компаний нет опыта в обеспечении информационной безопасности, что чревато утечками данных», — рассказал об опасениях банков председатель НСФР Андрей Емелин.