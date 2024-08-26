Акции Novabev упали на 5% на рекомендации совета директоров по дивидендам

В мае Novabev Group сообщила о планах увеличить уставный капитал за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли прошлых лет. В компании говорили, что размытия долей акционеров не произойдет, так как новые ценные бумаги были пропорционально распределены между ними, — на каждую ранее приобретенную акцию инвестор получил по семь новых.