Акции Novabev упали на 5% на рекомендации совета директоров по дивидендам

Совет директоров производителя крепкого алкоголя Novabev Group (BELU) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия в размере ₽12,5 на одну акцию. Такая выплата дает доходность 1,9% по текущим ценам.
Окончательное решение по дивидендам примут акционеры на общем собрании, которое состоится 30 сентября. Последний день для покупки акций под дивиденды — 10 октября 2024 года.
Котировки Novabev Group отреагировали на новость снижением на 5,24%, на минимуме бумаги торговались на уровне ₽651 за акцию.
Согласно дивидендной политике, Novabev выплачивает не менее 50% чистой консолидированной прибыли по МСФО и стремится выплачивать дивиденды не менее двух раз в год. Суммарно за 2023 год производитель алкоголя направил инвесторам ₽680 на акцию.
22 августа компания представила результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года. Чистая прибыль снизилась на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до ₽2 млрд. Выручка компании выросла на 19%, до ₽57 млрд. EBITDA осталось на уровне прошлого года — ₽7,6 млрд.
Аналитики «Промсвязьбанка» назвали финансовые результаты Novabev умеренно негативными. По их мнению, заметное падение чистой прибыли «серьезно ухудшает дивидендные перспективы компании». В банке подсчитали, что при выплате 50% прибыли за 2024 год дивидендная доходность может составить лишь 3%. При этом текущую стоимость акций аналитики считают справедливой.
Аналитики Телеграм-канала «Мои инвестиции» придерживаются осторожного взгляда на акции группы на фоне возможного давления после распределения новых акций.
В «Солид Брокер» пересмотрели годовой прогноз в части маржинальности по EBITDA и чистой прибыли. Эксперты снизили целевую цену по бумагам компании с ₽7300 (₽912 после «квазисплита») до ₽820 (₽6560 до «квазисплита»).
В мае Novabev Group сообщила о планах увеличить уставный капитал за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли прошлых лет. В компании говорили, что размытия долей акционеров не произойдет, так как новые ценные бумаги были пропорционально распределены между ними, — на каждую ранее приобретенную акцию инвестор получил по семь новых.
Торги акциями Novabev были приостановлены с 20 августа (15 августа был последний день, когда сделки с бумагами могли совершать частные инвесторы). 22 августа торги возобновились, стоимость акции упала в семь раз по сравнению с ценой до приостановки торгов.