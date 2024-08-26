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Акции Novabev упали на 5% на рекомендации совета директоров по дивидендам

На прошлой неделе компания опубликовала финансовый отчет за первое полугодие 2024 года, по которому ее прибыль снизилась примерно на треть. По мнению аналитиков, это «серьезно ухудшает дивидендные перспективы компании».

Источник: РБК Инвестиции

Совет директоров производителя крепкого алкоголя Novabev Group (BELU) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия в размере ₽12,5 на одну акцию. Такая выплата дает доходность 1,9% по текущим ценам.

Окончательное решение по дивидендам примут акционеры на общем собрании, которое состоится 30 сентября. Последний день для покупки акций под дивиденды — 10 октября 2024 года.

Котировки Novabev Group отреагировали на новость снижением на 5,24%, на минимуме бумаги торговались на уровне ₽651 за акцию.

Согласно дивидендной политике, Novabev выплачивает не менее 50% чистой консолидированной прибыли по МСФО и стремится выплачивать дивиденды не менее двух раз в год. Суммарно за 2023 год производитель алкоголя направил инвесторам ₽680 на акцию.

22 августа компания представила результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года. Чистая прибыль снизилась на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до ₽2 млрд. Выручка компании выросла на 19%, до ₽57 млрд. EBITDA осталось на уровне прошлого года — ₽7,6 млрд.

Аналитики «Промсвязьбанка» назвали финансовые результаты Novabev умеренно негативными. По их мнению, заметное падение чистой прибыли «серьезно ухудшает дивидендные перспективы компании». В банке подсчитали, что при выплате 50% прибыли за 2024 год дивидендная доходность может составить лишь 3%. При этом текущую стоимость акций аналитики считают справедливой.

Аналитики Телеграм-канала «Мои инвестиции» придерживаются осторожного взгляда на акции группы на фоне возможного давления после распределения новых акций.

В «Солид Брокер» пересмотрели годовой прогноз в части маржинальности по EBITDA и чистой прибыли. Эксперты снизили целевую цену по бумагам компании с ₽7300 (₽912 после «квазисплита») до ₽820 (₽6560 до «квазисплита»).

В мае Novabev Group сообщила о планах увеличить уставный капитал за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли прошлых лет. В компании говорили, что размытия долей акционеров не произойдет, так как новые ценные бумаги были пропорционально распределены между ними, — на каждую ранее приобретенную акцию инвестор получил по семь новых.

Торги акциями Novabev были приостановлены с 20 августа (15 августа был последний день, когда сделки с бумагами могли совершать частные инвесторы). 22 августа торги возобновились, стоимость акции упала в семь раз по сравнению с ценой до приостановки торгов.