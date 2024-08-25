Средние зарплаты врачей в России превысили сто тысяч рублей

Более 200 тысяч рублей в месяц в этом году врачи получали в семи регионах РФ. Самые большие средние зарплаты были на Чукотке (292 тысячи рублей) и в Ямало-Ненецком автономном округе (284 тысячи). От 200 до 250 тысяч рублей зарабатывали в Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком АО, Москве и на Камчатке. При этом в прошлом году в январе-июне было лишь три региона, где средние зарплаты врачей начинались от 200 тысяч (Чукотка, ЯНАО, Магаданская область).