СМИ узнали о предстоящем повышении налогов в Британии

«Сэр Кир предупредит “трудящихся”, что он должен принять “непопулярные решения”», — указывается в материале.
Утверждается, что Стармер заявит о повышении налогов и снижении затрат для оптимизации бюджета, поскольку новому правительству досталась «не просто экономическая, а социальная черная дыра».
Однако поводов для беспокойств не так много. Премьер уверен — ситуация в стране ухудшится лишь на время, добавляет The Telegraph.
Ранее, 13 августа, британские СМИ сообщали о вероятном сокращении оборонного бюджета страны на 20%. Согласно мнению представителей минобороны Британии, такое решение подставит под удар Вооруженные силы государства.
18 августа аналитическое агентство Opinium опубликовало данные, согласно которым рейтинг одобрения Кира Стармера опустился на 26% с 4 июля, когда возглавляемая им Лейбористская партия одержала победу на парламентских выборах.
В должность премьер-министра лидер лейбористов Стармер вступил 5 июля. В тот же день он сформировал новое правительство.