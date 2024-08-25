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СМИ узнали о предстоящем повышении налогов в Британии

В своем выступлении 27 августа премьер-министр Великобритании Кир Стармер предупредит граждан об ухудшении ситуации в стране. Об этом сообщает 24 августа газета The Telegraph.

Источник: AP 2023

«Сэр Кир предупредит “трудящихся”, что он должен принять “непопулярные решения”», — указывается в материале.

Утверждается, что Стармер заявит о повышении налогов и снижении затрат для оптимизации бюджета, поскольку новому правительству досталась «не просто экономическая, а социальная черная дыра».

Однако поводов для беспокойств не так много. Премьер уверен — ситуация в стране ухудшится лишь на время, добавляет The Telegraph.

Ранее, 13 августа, британские СМИ сообщали о вероятном сокращении оборонного бюджета страны на 20%. Согласно мнению представителей минобороны Британии, такое решение подставит под удар Вооруженные силы государства.

18 августа аналитическое агентство Opinium опубликовало данные, согласно которым рейтинг одобрения Кира Стармера опустился на 26% с 4 июля, когда возглавляемая им Лейбористская партия одержала победу на парламентских выборах.

В должность премьер-министра лидер лейбористов Стармер вступил 5 июля. В тот же день он сформировал новое правительство.