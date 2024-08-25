Пропечатанное слово: продажи принтеров в России выросли на треть

Россияне стали скупать принтеры и многофункциональные устройства (МФУ) — спрос на них в I полугодии 2024 года вырос на треть в сравнении с прошлым годом, рассказали их продавцы. Особой популярностью пользуются устройства из Китая: на некоторых площадках спрос на них вырос более чем на 80%. После ухода из России ведущих мировых производителей, в первую очередь из США из Японии, оригинальные расходные материалы для их принтеров и МФУ стали очень дорогими, их не всегда можно оперативно найти, объясняют эксперты. Проблемы есть и с сервисным обслуживанием, тогда как эксплуатация китайских гаджетов дешевле и проще.
Какие принтеры продаются в России
О заметном росте спроса на устройства печати — принтеры и МФУ — рассказали их продавцы и импортеры. В первом полугодии 2024 года, по сравнению с тем же периодом прошлого, спрос на них на Ozon вырос на 35%, отметили в маркетплейсе. Штучные продажи МФУ на Ozon выросли на 37%, добавили в компании.
— По нашим данным, рынок печатной техники в первой половине 2024 года вырос на 30% по сравнению с тем же периодом 2023-го. Наибольший прирост показали МФУ (на 35%), чуть меньший — принтеры (на 15%), — сообщил «Известиям» директор департамента компьютерной периферии «Марвел-Дистрибуции» Петр Горбей.
При этом заказчики стали активнее интересоваться продукцией российских вендоров, указал он. Пока отечественные производители занимают небольшую долю рынка, однако динамично наращивают продажи — например, за год реализация печатной техники российской компании Fplus выросла втрое, указывает Павел Горбей.
По данным «Авито», в первом полугодии 2024 года продажи новых принтеров выросли на 7%, если сравнивать с первым полугодием 2023-го. При этом продажи МФУ растут активнее: за тот же период россияне стали приобретать многофункциональные устройства на 36% чаще.
— Среди принтеров быстрее всего растут продажи китайского бренда Pantum — на 81% год к году. Средняя стоимость нового принтера этой марки — 7,7 тысяч рублей. Также россияне стали значительно чаще приобретать устройства еще одного китайского бренда — DELI. Их продажи за прошедшее полугодие выросли на 46%. Средний чек покупки нового — 16,9 тысяч, — рассказал «Известиям» руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» торговой площадки Павел Комаров.
По его словам, рост продаж китайских принтеров в России объясняется несколькими факторами. Производители из Китая предлагают более доступные цены по сравнению с западными брендами, что делает их продукцию привлекательной для покупателей. При этом китайские компании активно инвестируют в развитие технологий, чтобы улучшить качество своих товаров. Сегодня китайские принтеры часто не уступают по характеристикам продукции западных брендов, что делает их конкурентоспособными на рынке, полагает Павел Комаров.
— Развитие логистических цепочек позволяет быстрее и эффективнее доставлять китайские товары на российский рынок. Это способствует увеличению спроса на них и, как следствие, росту продаж, — добавляет он.
Наибольшей популярностью среди покупателей на Ozon пользуется бренд Pantum, отметили в компании.
— В топ-3 востребованных брендов также вошли Epson и HP. При этом самый быстрый рост штучных продаж в первом полугодии 2024 года показал Canon, — добавили в Ozon.
«М. Видео-Эльдорадо» отмечает самый большой спрос на бренды Cactus (на 168% по сравнению с первым полугодием 2023 года), Pantum (+32%), Kyocera (+16%), Canon (+29%), сообщили в пресс-службе компании. Чаще всего россияне покупают матричные устройства (21% рынка), лазерные (13% рынка), LED-принтеры (12% рынка) и струйные (10% рынка) типы принтеров, отметил представитель объединенного ритейлера.
Стоит ли покупать китайские принтеры
Продажи принтеров на Wildberries за шесть месяцев этого года выросли на 186% в штуках и на 109% по общей сумме продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил представитель маркетплейса. При этом продажи МФУ увеличились на 225% и 226% по штукам и сумме соответственно, отметил он.
— Рост популярности МФУ объясняется несколькими причинами. Первая — их универсальность. Домашние пользователи могут не тратить время на подключение нескольких устройств (например, сканера и принтера) и сэкономить свободное место в квартире, а корпоративные — снизить расходы на обслуживание парка печатной техники, — отмечает Петр Горбей. — Вторая причина заключается в переходе от бумажных архивов к электронным. Сейчас многим контрагентам достаточно получить только копию документа, а не бумажный оригинал.
В результате растет доля электронного документооборота, а наличие встроенного сканера становится все более важным конкурентным преимуществом, считает он.
Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников связывает рост спроса на принтеры и МФУ с заменой их парка — отчасти вынужденной. С уходом из РФ ведущих мировых производителей, таких как HP, Canon, Epson, цены на оригинальные картриджи для них сильно выросли, а зачастую достать их быстро невозможно, отмечает эксперт.
Использование неоригинальных и перезаправленных картриджей не всегда приемлемо из-за того, что надежность их работы не гарантирована. Плюс — отсутствие нормального сервиса для принтеров из недружественных стран, добавляет Сергей Половников. Это стимулирует часть пользователей переходить на китайские устройства, у которых нет проблем с расходными материалами и обслуживанием, утверждает он.
Сейчас все большее распространение получают учебные материалы в электронном виде, продолжает Сергей Половников. Но многие из них можно полноценно использовать только распечатав — например, прописи и рабочие тетради для изучающих иностранные языки, называет эксперт еще одну причину роста спроса на принтеры и МФУ.
В условиях, когда официально прекращены поставки печатающего оборудования ведущих мировых брендов, комплектующие и расходные материалы к ним стоят дорого, интерес россиян к альтернативным брендам оправдан, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Люди меняют американские и японские принтеры и МФУ, чтобы не иметь проблем с их эксплуатацией, не покупать за огромные деньги оригинальные картриджи и не беспокоиться о том, что неоригинальные или перезаправленные будут функционировать плохо или даже могут испортить дорогостоящее устройство, отмечает он.
Но доля устройств из недружественных стран на рынке по-прежнему высока — сила проверенных брендов HP, Canon, Epson и других очень велика, китайским и российским производителям устройств печати предстоит большая работа по продвижению своей продукции в рознице, заключает он.