Пропечатанное слово: продажи принтеров в России выросли на треть

Россияне стали скупать принтеры и многофункциональные устройства (МФУ) — спрос на них в I полугодии 2024 года вырос на треть в сравнении с прошлым годом, рассказали их продавцы. Особой популярностью пользуются устройства из Китая: на некоторых площадках спрос на них вырос более чем на 80%. После ухода из России ведущих мировых производителей, в первую очередь из США из Японии, оригинальные расходные материалы для их принтеров и МФУ стали очень дорогими, их не всегда можно оперативно найти, объясняют эксперты. Проблемы есть и с сервисным обслуживанием, тогда как эксплуатация китайских гаджетов дешевле и проще.