Китай выступил против внесения компаний в санкционный список США

Ранее США добавили в список экспортного контроля свыше 60 юрлиц из РФ, 42 китайских организации и 11 иранских. В документе поясняется, что часть компаний добавлены в списки за «передачу американских компонентов от лица российских структур, которые подверглись санкциям».