Китай выступил против внесения компаний в санкционный список США

Ранее США добавили в список экспортного контроля свыше 60 юрлиц из РФ, 42 китайских организации и 11 иранских. В документе поясняется, что часть компаний добавлены в списки за «передачу американских компонентов от лица российских структур, которые подверглись санкциям».
«США внесли ряд китайских компаний в список экспортного контроля из-за так называемых связей с Россией. Китай выступает решительно против этого», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В ведомстве отметили, что эти действия «являются типичным примером односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции, нарушают порядок правила международной торговли и препятствует нормальным торгово-экономическим обменам, повлияют на безопасность и стабильность глобальных логистических и производственных цепочек».
«Китай призывает США немедленно прекратить ошибочные действия, примет необходимые меры для решительной защиты законных интересов китайских компаний», — подчеркнули в ведомстве.