Китай купил у России моллюсков на максимальную с декабря сумму

Так, по итогам июля импорт моллюсков в Китай из России составил почти 1,6 миллиона долларов. увеличившись за месяц в 3,1 раза. Это стало максимальным значением с декабря 2023 года (6,7 миллиона). В 2023 году в среднем в месяц Поднебесная закупала моллюсков на 2,7 миллиона долларов в месяц, но за первые пять месяцев текущего года эта цифра упала до 330 тысяч в среднем.
Наибольшая доля в июльском импорте пришлась на мороженых моллюсков — 87%, или 1,3 миллиона долларов. Также в небольших количествах Китай покупал у РФ мороженых каракатиц и кальмаров (186 тысяч долларов) и свежих или охлажденных гребешков (22 тысячи долларов).
Кроме моллюсков китайцы нарастили покупки у России покупки живых крабов — на 5%, до 70,7 миллиона долларов, печени, икры и молоки рыб — в 2,3 раза, до 4,6 миллиона; пикши — более чем на четверть, до 1,8 миллиона. Кроме того, заметно вырос импорт мороженой пресноводной рыбы — в 5,5 раза, до максимальных с ноября 1,1 миллиона долларов.
В то же время по многим позициям в импорте рыб и морепродуктов произошло снижение закупок. Например, за месяц сократились поставки из РФ мороженой трески — на 19%, до 27,7 миллиона долларов, мороженой сельди — в 37 раз, до 170 тысяч долларов, мороженых сардин на 38%, до 9,2 миллиона долларов, минтая — на треть, до 20,2 миллиона долларов.
Всего в июле Китай импортировал рыбы и морепродуктов из России на 162,5 миллиона долларов. Это на 13,7% меньше, чем месяцем ранее, и на 16,8% меньше, чем в июле прошлого года.