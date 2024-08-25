Китай купил у России моллюсков на максимальную с декабря сумму

Так, по итогам июля импорт моллюсков в Китай из России составил почти 1,6 миллиона долларов. увеличившись за месяц в 3,1 раза. Это стало максимальным значением с декабря 2023 года (6,7 миллиона). В 2023 году в среднем в месяц Поднебесная закупала моллюсков на 2,7 миллиона долларов в месяц, но за первые пять месяцев текущего года эта цифра упала до 330 тысяч в среднем.