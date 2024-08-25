Экспорт из Индии в Россию достиг исторического максимума

Так, если в начале лета индийские компании экспортировали в Россию товаров на 475 миллионов долларов, то годом ранее — на 328 миллионов. Это стало новым максимумом для поставок из этой страны — предыдущий пик пришелся на март этого года (441 миллион долларов).
Одновременно выросли и продажи российского бизнеса в Индию — на 18% за год, до 6 миллиардов долларов. Месячный показатель больше был всего дважды — в мае 2023-го и в мае 2024 года. В результате взаимная торговля двух стран выросла в годовом выражении на 20% — до 6,4 миллиарда долларов. Это стало вторым результатом в современной истории после рекорда конца весны в 7,5 миллиарда долларов.
В то же время за первое полугодие текущего года поставки из России в Индию выросли на 13% — до 35,8 миллиарда долларов. Больше только у Китая, откуда в Индию было экспортировано товаров на 50,4 миллиарда долларов. А экспорт индийских товаров с начала года увеличился на четверть — до 2,5 миллиардов долларов.
Россия остается 29-й среди получателей продукции из Индии. А в пятёрку главных импортеров индийских товаров входят США (41,6 миллиарда долларов), ОАЭ (19,7 миллиарда), Нидерланды (14 миллиардов), Сингапур (9 миллиарда) и Китай (8,5 миллиарда долларов).
Таким образом, товарооборот России и Индии за январь-июнь увеличился на 14% — до 38,3 миллиарда долларов, что составляет 58% от торговли за весь прошлый год.