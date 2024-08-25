Экспорт из Индии в Россию достиг исторического максимума

Одновременно выросли и продажи российского бизнеса в Индию — на 18% за год, до 6 миллиардов долларов. Месячный показатель больше был всего дважды — в мае 2023-го и в мае 2024 года. В результате взаимная торговля двух стран выросла в годовом выражении на 20% — до 6,4 миллиарда долларов. Это стало вторым результатом в современной истории после рекорда конца весны в 7,5 миллиарда долларов.