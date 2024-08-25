Эксперты оценили перспективы выхода Telegram на IPO

Дальнейшие перспективы IPO будут зависеть от того, как будет развиваться история с Павлом Дуровым, соглашается Артем Привалов. «На данный момент перспективы обвинений, которые могут быть выдвинуты против Дурова, звучат так, словно он глава наркокартеля. Скорее всего французские спецслужбы, и не только французские, хотят получить доступ к шифрованным перепискам в Телеграм. В этом случае вполне возможна сделка со следствием, штраф и небольшой срок. Напрашивается аналогия с Binance и задержанием CZ (Чанпэн Чжао, основатель и экс-гендиректор Binance. — редакция). В том случае на компанию наложили штраф в $4,3 млрд, а CZ был вынужден уйти с поста СЕО и провести четыре месяца в тюрьме. В таком сценарии IPO Telegram возможен, но не в 2026 году, так как такие процессы быстро не двигаются. Если же мы говорим про то, что Дуров реально может провести в тюрьме 20 лет, то перспектива IPO маловероятна», — отметил Привалов.