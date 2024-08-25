Эксперты оценили перспективы выхода Telegram на IPO

Что будет с облигацией Telegram Group
В пятницу, 23 августа, согласно Cbonds Estimation, индикативная котировка по бумаге Telegram Group (XS2317279060, TG-26), была определена на уровне 95,5850%, доходность по бумаге составляла 10,338% годовых. В субботу, когда стало известно о задержании Павла Дурова во Франции, и в воскресенье торги по ней не проводились.
В обращении находится один выпуск конвертируемых долларовых еврооблигаций Telegram Group (страна регистрации — Виргинские острова) общим объемом $2,35 млрд. Он начал размещаться в марте 2021 года по закрытой подписке, минимальный лот покупки — $500 тыс. при номинале одной бумаги $1 тыс. Согласно условиям эмиссии, по евробонду купонный доход составляет 7%, он выплачивается два раза в год. Ближайшая выплата купона 23 сентября 2024 года. Погашение облигации должно состояться 22 марта 2026 года. Бумаги дают возможность конвертировать их в акции в случае проведения IPO Telegram Group. При таком сценарии конвертация пройдет с дисконтом, его размер будет зависеть от даты размещения акций:
- 10%, если IPO состоится до 2025 года;
- 15%, если IPO состоится в 2025 году;
- 20% дисконт, если IPO состоится в 2026 году.
В мае 2021 года по выпуску состоялось доразмещение на $714,6 млн, согласно данным CBonds, в июле 2023-его — на $271,3 млн, из него четверть объема (около $70 млн) выкупил сам Дуров.
Последнее размещение по выпуску на $330 млн состоялось в марте 2024 года на $330 млн. Его организатором выступил банк JP Morgan. Павел Дуров в своем официальном Telegram-канале сообщил, что размещение облигаций прошло с переизбытком заявок, и в нем приняли участие глобальные фонды высочайшего уровня с безупречной репутацией. Он добавил, что условия облигаций с поправкой на ставку ФРС «оказались для Telegram самыми выгодными за всю историю компании». «Повышенный спрос на наши облигации показывает, что мировые финансовые институты ценят рост аудитории и монетизации Telegram. Это еще больше укрепит наши позиции в качестве независимой платформы, способной бросить вызов “Голиафам” нашей индустрии», — отметил Дуров.
По данным CBonds, география размещения выпуска: 50% — Азия, 10% — Россия, 40% — прочие.
Сюжет на РБК: Задержание Павла Дурова.
Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту в Париже. По данным телеканала TF1, претензии французских правоохранителей связаны с зашифрованными сообщениями в мессенджере. Как считают французские силовики, это приводит к наркоторговле и другим преступлениям, которые осуществляются при помощи мессенджера, сообщил источник TF1.
С Павлом Дуровым во время прилета во Францию были его охранник и неназванная женщина. Предпринимателю грозит арест.
Задержание Павла Дурова окажет негативное влияние на котировки облигаций Telegram, потому что компания выстроена во многом вокруг личности ее создателя, говорит старший портфельный управляющий инвесткомпании «Ренессанс Капитал» Илья Голубов. «Конечно, мы видим комментарии менеджмента, что Telegram продолжает работать, что задержание Дурова не скажется на технических вопросах, но вера ряда инвесторов в бизнес компании может пошатнуться. На торгах в понедельник—вторник, если ситуация останется на том же уровне, где она сейчас, то, разумеется, мы увидим продажи, инвесторы будут выходить из позиций. Доходность на вечер пятницы была около 10−11%, соответственно, в понедельник мы, скорее всего, увидим более высокие уровни доходности и более низкие уровни цен», — считает Илья Голубов.
«Задержание Дурова однозначно повлияет на котировки еврооблигации. В понедельник можно ожидать падения в диапазоне 10−15 п.п. от текущих цен в 95 п.п. Для сравнения, криптовалюта TON падает на текущий момент на 15%, но это более рискованный инструмент относительно еврооблигаций», — говорит портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Артем Привалов.
«Очевидно, что в понедельник будет коррекция, в основном из-за ожиданий ухудшения перспектив IPO, а вероятность его проведения к дате погашения конвертируемых облигаций в 2026 году, естественно, уменьшается», — сказал источник на финансовом рынке, работающий с состоятельными частными клиентами.
Задержание Павла Дурова, конечно, будет учтено в цене, но ожидать сильного падения нет причин, уверен основатель инвестклуба «Союзники», эксперт по биржевым стратегиям Александр Бутманов. «Облигации могут на 2−3 п.п., может быть, даже 5 п.п. “припасть”. Но это долг, а долг Telegram Group обслуживает, поэтому риск не очень большой», — аргументирует эксперт.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров занял 17 место среди богатейших российских бизнесменов. Bloomberg оценил его состояние в $9,15 млрд. По данным агентства, основу состояния Павла Дурова составляет Telegram. Согласно отчету за март 2024 года, у мессенджера было около 900 млн активных пользователей в месяц.
Что будет с планами на IPO
Сейчас ни о каком IPO и речи быть не может, так как Павлу Дурову сейчас нужно разрешить ситуацию с задержанием, а уже потом думать о том, как и где проводить IPO, считает Илья Голубов.
Дальнейшие перспективы IPO будут зависеть от того, как будет развиваться история с Павлом Дуровым, соглашается Артем Привалов. «На данный момент перспективы обвинений, которые могут быть выдвинуты против Дурова, звучат так, словно он глава наркокартеля. Скорее всего французские спецслужбы, и не только французские, хотят получить доступ к шифрованным перепискам в Телеграм. В этом случае вполне возможна сделка со следствием, штраф и небольшой срок. Напрашивается аналогия с Binance и задержанием CZ (Чанпэн Чжао, основатель и экс-гендиректор Binance. — редакция). В том случае на компанию наложили штраф в $4,3 млрд, а CZ был вынужден уйти с поста СЕО и провести четыре месяца в тюрьме. В таком сценарии IPO Telegram возможен, но не в 2026 году, так как такие процессы быстро не двигаются. Если же мы говорим про то, что Дуров реально может провести в тюрьме 20 лет, то перспектива IPO маловероятна», — отметил Привалов.
Некоторые инвестдома прогнозировали IPO Telegram Group в 2025 году, напоминает Александр Бутманов. «Возможно, теперь оно будет отложено до 2026 года. В принципе, у Telegram стабильный денежный поток, практически на уровне операционной рентабельности. Поэтому для IPO им нужно ждать окна возможности, понижения ставок», — говорит эксперт.
В марте 2024 года Павел Дуров в интервью Financial Times сообщил, что Telegram получил предварительную оценку в «$30 млрд и более» от потенциальных инвесторов, в том числе глобальных технологических фондов, желающих купить компанию. Но Дуров исключил возможность продажи мессенджера до тех пор, пока изучается вариант с его IPO. О сроках и возможной площадке для IPO Дуров отказался говорить, но отметил, что Telegram «изучал несколько вариантов». «Мы рассматриваем IPO как средство демократизировать доступ к стоимости Telegram», — сказал в интервью Дуров.
Два источника Financial Times предполагали, что Telegram, вероятно, будет стремиться получить листинг в США, когда компания станет прибыльной, а рыночные условия — благоприятными. Потенциальное IPO Telegram обсуждалось также 2021 году. «Ведомости» со ссылкой на источники тогда сообщали, что мессенджер начал готовиться к размещению, которое должно было состояться в 2023 году. Тогда компанию оценивали в диапазоне $30−50 млрд. Среди возможных площадок для IPO рассматривались Нью-Йоркская фондовая биржа, NASDAQ и Гонконгская фондовая биржа.