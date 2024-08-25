Дискуссионный куб: уронят ли заполненные хранилища в Европе цены на газ

— Сама скорость наполнения ПХГ высокая, но она в целом соответствует тому, что было в прошлом году, — говорит собеседник. — К примеру, по состоянию на 20 августа 2023 года заполненность ПХГ была 91,34%. Состояние на 20 августа этого года — 90,29%, то есть меньше чем в прошлом году. В 2024-м есть дополнительная неопределенность относительно того, что будет происходить с украинским транзитом. Во-первых, в конце 2024 года истекает транзитный договор между РФ и Украиной, и нет определенности относительно того, как будет осуществляться транзит дальше. Во-вторых, есть вопрос контроля над ГИС «Суджа», через которые проходят все объемы транзитного газа по территории Украины. Данные показывают, что потоки газа сохраняются на прежнем уровне — около 40 млн куб. м в сутки.