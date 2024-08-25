Дискуссионный куб: уронят ли заполненные хранилища в Европе цены на газ

Европейские подземные хранилища газа к середине августа наполнены уже на 90%, опережая график на два с лишним месяца. Эти запасы могут компенсировать риски недостатка поставок, хотя для по-настоящему крупных перебоев в условиях холодной зимы этого всё еще может быть недостаточно. Могут ли сформированные запасы привести к снижению цен на газ, недавно подросших почти на 20%, этой зимой? Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что этого не произойдет, и газ на мировых рынках останется дорогим до конца года.
Заполнение на 90%
СВО, сокращение поставок из России и подрыв «Северного потока» привели к взрывному росту цен на газ в Европе (а вслед за ней и в Азии) в 2022 году. На пике котировки на спотовом рынке достигали €340 за 1 МВт/ч, или около $3500 за тысячу кубометров. Впоследствии рост поставок cжиженного природного газа (СПГ) из разных источников, в том числе и из России, компенсировал резкий дефицит топлива. Ключевым же фактором, позволившим ценам опуститься, стало падение спроса в Европе, вызванное закрытием или сокращением активности сотен предприятий. Российское же трубопроводное топливо отправилось в Восточную Азию.
Ситуация стабилизировалась в 2023 году, когда цены ходили в диапазоне $230−500 за тысячу кубов. Почти на порядок меньше, чем на пике и даже несколько дешевле, чем в конце 2021 года. Зима на газовом рынке Европы прошла относительно спокойно благодаря вовремя заполненным подземным хранилищам газа (ПХГ) и достаточно теплой погоде, каких-либо крупных скачков не было.
Риски поставок вновь встали на первый план в текущем месяце, после вторжения ВСУ в Курскую область и захвата газоизмерительной станции в Судже, через которую до сих пор голубое топливо идет в европейские страны. Фьючерсы на газ резко подскочили в цене, в какой-то момент приближаясь к $500 за тысячу кубометров, что стало годовым максимумом. Для трейдеров проблемной также выглядела ситуация с завершением срока действия транзитного соглашения между Москвой и Киевом, которое произойдет в конце года. Ясности с тем, как будут замещаться эти поставки, до сих пор нет.
Заполнение ПХГ на 90%, о чем стало известно на текущей неделе, в этом смысле достаточно негативный для газовых цен сигнал, означающий, что предложение на рынке зимой, скорее всего, будет достаточным. Впрочем, следует понимать, что при резком росте спроса (например, из-за холодной зимы) или при перебоях поставок даже заполненные на 100% газохранилища могут не удовлетворить все нужды. Что будет с ценами?
Неопределенность с транзитом
Как отметил президент института энергетики и финансов Марсель Салихов, Еврокомиссия установила целевой уровень в 90% заполненности ПХГ, который должен быть достигнут к 1 ноября — началу отопительного сезона. Однако фактически это произошло уже во второй половине августа.
— Сама скорость наполнения ПХГ высокая, но она в целом соответствует тому, что было в прошлом году, — говорит собеседник. — К примеру, по состоянию на 20 августа 2023 года заполненность ПХГ была 91,34%. Состояние на 20 августа этого года — 90,29%, то есть меньше чем в прошлом году. В 2024-м есть дополнительная неопределенность относительно того, что будет происходить с украинским транзитом. Во-первых, в конце 2024 года истекает транзитный договор между РФ и Украиной, и нет определенности относительно того, как будет осуществляться транзит дальше. Во-вторых, есть вопрос контроля над ГИС «Суджа», через которые проходят все объемы транзитного газа по территории Украины. Данные показывают, что потоки газа сохраняются на прежнем уровне — около 40 млн куб. м в сутки.
Однако, признает эксперт, есть большая неопределенность, что будет дальше. Поэтому для европейских трейдеров и импортеров имеет смысл максимально накапливать газ в ПХГ перед началом отопительного сезона, что они и делают. Спрос на газ в ЕС остается достаточно слабым и продолжает снижаться. Это дает возможность накапливать газ в хранилища.
Салихов добавил, что европейские цены на газ подскочили на фоне неопределенности относительно судьбы украинского транзита.
— Если в начале августа цена на TTF (крупнейший европейский газовый хаб в Нидерландах. — «Известия») была на уровне $360−380 за тысячу кубов, сейчас — $420. В момент цены достигали $480. То есть с начала августа прирост цен составил 10−15%, — привел данные эксперт.
Как отметил Салихов, фьючерсная кривая на TTF по текущим котировкам не закладывает серьезного роста цен зимой 2024−2025. Ожидается, что цены будут примерно на текущих уровнях: в пределах $400−450 за тысячу кубометров. Это высокий, но не критический уровень цен для ЕС. Если зима окажется относительно теплой, как это было в последние два года, то такой сценарий является наиболее вероятным. Значительного роста цен можно ожидать в случае холодной зимы.
Метеозависимость
В свою очередь, аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман считает, что рекордная заполненность ПХГ является одним из основных факторов, которые могут способствовать коррекции европейских цен на газ ближе к отметке $300 за тысячу кубометров на горизонте двух-трех месяцев.
— Другими факторами, по нашему мнению, является ожидаемый рост предложения на рынке СПГ и всё еще сниженный спрос на газ в ЕС. Также отметим, что во многом недавний рост цен объяснялся временными событиями, которые могут сойти на нет: жаркая погода летом, перенаправление поставок СПГ на рынки Восточной Азии и слабые показатели ветрогенерации, — пояснил спикер.
Он добавил, что цены зимой в первую очередь будут зависеть от температуры и способности в том или ином виде сохранить транзит через Украину, в связи с чем достоверно прогнозировать их невозможно.
— В случае мягкой зимы и хотя бы частичного сохранения транзита допускаем стабилизацию цен в диапазоне $250−300 за тысячу кубометров, однако негативные сюрпризы на стороне погоды и предложения легко могут привести к всплескам цен вплоть до $500 за тысячу кубометров, — сказал Кауфман.
Директор по исследованиям компании «Имплемента» Мария Белова уверена, что происходящие события и приближение отопительного сезона позволяют готовить о том, что цены на газ в Европе, даже несмотря на опережающие темпы заполнения ПХГ, до конца года будут расти.
— При текущей цене в $430 за тысячу кубометров можно ожидать роста до $470−480. Что касается начала 2025 года, то тут многое будет зависеть от судьбы соглашения о транзите российского газа по Украине — текущее истекает в конце 2024-го. Если поставки газа из РФ по этому направлению прекратятся, это приведет к скачку цен в январе, особенно если в этом время в регионе будет холодно.
Повышение цен на природный газ в той или иной степени коснется всех потребителей не только в Европе. Для российских газодобывающих компаний (прежде всего, «Газпрома») это могут быть неплохие новости, но при условии, что в случае остановки поставок через Украину найдутся какие-то альтернативные варианты экспорта.