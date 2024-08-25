ЦБ закрыл лазейку по переводу в Россию бумаг из-за рубежа

«В связи с тем, что счета доверительного управления не были под прямым требованием обособлять на них бумаги, купленные за рубежом и где в цепочке недружественный нерезидент, то некоторые пользовались этой лазейкой, то есть беспрепятственно переводили через эти счета бумаги в российский контур и получали возможность ими торговать без карантина и последующего получения специальных разрешений», — говорит Луцко.