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ЦБ закрыл лазейку по переводу в Россию бумаг из-за рубежа

Банк России дополнил отдельным предписанием требование об обособлении российских ценных бумаг на счетах доверительного управления, если они куплены у недружественных нерезидентов. Продать их можно только по разрешению.

Источник: РИА "Новости"

Что случилось

В субботу, 24 августа, Банк России направил депозитариям профучастников предписание обособить на счетах доверительного управления (ДУ) российские ценные бумаги, которые были куплены инвесторами после 1 марта 2022 года и в цепочке владения которых присутствуют недружественные нерезиденты. Срок — с даты его получения до 31 декабря 2024 года. Документ есть в распоряжении «РБК Инвестиций», два источника на финансовом рынке подтвердили его подлинность.

Ранее профучастники по 138-ому указу президента уже были обязаны обособлять ценные бумаги российских компаний, которые были куплены после 1 марта 2022 года и в цепочке владения которыми были недружественные иностранцы. Однако в том документе была лазейка — он не касался счетов доверительного управления (ДУ), чем и пользовались некоторые профучастники.

Предписанием уточняется, что обособлены должны быть те акции, депозитарные расписки на них, облигации российских эмитентов, ОФЗ, инвестиционные паи российских ПИФов, которые после 1 марта 2022 года имеют в цепочке владельцев лиц недружественных иностранных государств.

При этом бумаги должны быть обособлены, если поступили на следующий счет:

  • депо доверительного управляющего,
  • депо иностранных уполномоченных держателей;
  • депо инвестиционного товарищества акций российского акционерного общества.

А поступили вышеуказанные бумаги при этом со счета:

  • открытого в реестре владельцев ценных бумаг лицевого счета иностранной организации, являющейся регистратором в соответствии с ее личным законом;
  • открытого в российском депозитарии или реестре владельцев ценных бумаг счета депо (лицевого счета) иностранного номинального держателя;
  • открытого в российском депозитарии счета депо депозитарных программ;
  • открытого в российском депозитарии счета депо иностранного уполномоченного держателя;
  • открытого иностранной организации в российском депозитарии или реестре владельцев ценных бумаг счета депо (лицевого счета) владельца (счета депо иностранного уполномоченного держателя), — в отношении ценных бумаг, владение которыми или любые юридические и фактические действия с которыми осуществляются иностранной организацией в интересах иного лица на основании заключенного (в том числе по иностранному праву) между ними договора.

«РБК Инвестиции» направили запрос в Банк России.

В марте 2022 года правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении России или российских юридических и физических лиц недружественные действия. В список таких стран вошли все страны ЕС, а также Австралия, Великобритания, Исландия, Норвегия, Канада, Новая Зеландия, США, Украина, Япония и ряд других государств и территорий.

Что это значит

Отдельное предписание потребовалось в связи с тем, что в указе президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» не указывались счета доверительного управления, пояснил «РБК Инвестициям» главный инвестиционный стратег ИК «Айгенис» Искандер Луцко.

«В связи с тем, что счета доверительного управления не были под прямым требованием обособлять на них бумаги, купленные за рубежом и где в цепочке недружественный нерезидент, то некоторые пользовались этой лазейкой, то есть беспрепятственно переводили через эти счета бумаги в российский контур и получали возможность ими торговать без карантина и последующего получения специальных разрешений», — говорит Луцко.

Аналогичную причину появления предписания «РБК Инвестициям» назвал также источник в крупной брокерской компании: «В нормативке по обособлению было исключение по счетам ДУ, и этой схемой воспользовался ряд участников рынка, чтобы не обособлять полученные от канселляции расписок акции и облигации, полученные в итоге редомициляции».

ЦБ принял решение об обособлении бумаг на фоне распродаж на российском рынке, которые достигли наивысшей точки с годового максимума в мае. Так, по итогам недели индекс Мосбиржи упал на 5,86%, до 2662,47 пункта.

Параллельно с этим предписание регулятора совпало с решением Bank of New York Mellon возобновить канселляцию (расконвертацию) расписок крупнейших российских компаний. Она снова начала работать с 22 августа.

В частности, конвертировать расписки в акции до 20 сентября 2024 года BNY предлагает по бумагам:

Управляющий директор инвесткомпании «Риком траст» Дмитрий Целищев на вопрос, могла ли указанная возможность передвигать бумаги и сразу продавать в российский рынок, стать причиной дополнительного давления на него и, соответственно, более глубокого падения, ответил, что не исключает этого. «Исключать этого нельзя, но и подтвердить не можем, так как у нас не было таких операций», — подчеркнул Целищев.

Все бумаги, купленные у недружественных нерезидентов и переведенные из иностранных депозитариев в российский учетный контур после 1 марта 2022 года, были помещены в так называемый карантин — по указу президента России № 138 они должны быть обособлены и торговать ими нельзя, причем бессрочно. Сделки с указанными бумагами можно проводить только после получения разрешений — в зависимости от бумаг и просителя разрешения выдает правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, ЦБ, администрация президента.

В июне 2024 года ЦБ частично ослабил карантин для переведенных в Россию с Запада акций. Также Совет директоров Банка России установил лимиты на биржевую торговлю российскими акциями, которые до 1 марта 2022 года приобретались резидентами или дружественными инвесторами у недружественных нерезидентов, но были зачислены позже этой даты.