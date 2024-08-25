Бизнес попросил отказаться от минимальной суммы турналога в ₽100

Установленный минимальный налог 100 ₽ за сутки проживания соответствует 1% от стоимости проживания только в отелях категорий «пять звезд» и «пять звезд люкс», следует из направленных в Минэкономразвития и ФНС подсчетов союза, которые приводит источник РБК. В более бюджетных гостиницах туристический налог при минимальной сумме 100 ₽ за сутки будет выше 1% от стоимости проживания. Например, в Петербурге стоимость одной ночи в гостинице «без звезд — три звезды» в январе—июне 2024 года, по данным онлайн-платформы для гостиничного бизнеса TravelLine, в разные месяцы в среднем составляла от 3,5 тыс. до 7 тыс. руб. Таким образом, для этих коллективных средств размещения минимальный налог 100 ₽ составит уже от 1,5 до 2,8% от стоимости проживания, отмечают эксперты. Для аренды квартир этот показатель будет колебаться в промежутке от 1,5 до 2,7%, а в региональных гостиницах и «частном секторе» с учетом уровня цен указанные показатели будут значительно выше, говорит собеседник РБК.