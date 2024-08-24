В Африке заявили о росте товарооборота с Россией

«Если в течение многих лет Россия в товарообороте со странами Африки занимала 2%, то сейчас уже около 4%. Да, процент все еще мизерный, но главное — дело пошло», — сказал он.
«Конечно, этому в немалой степени способствовала новая геополитическая ситуация, возникшая в мире после февраля 2022 года, когда началась СВО на Украине и Россия стала активнее поворачиваться в сторону Востока, Глобального Юга», — добавил Гоуенд.
При этом он подчеркнул, что «в развитии многогранных связей с Москвой сейчас заинтересованы практически все 54 независимых государства континента».
«За небольшим, правда, исключением тех, где у власти стоят прозападные элиты. Но даже в этих странах народ, в отличие от властей, хочет нормальных отношений с Россией», — заключил собеседник агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа «Россия сегодня») ria.ru 26 августа в 10.00 мск.