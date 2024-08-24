Спрос на предложения: РФ и КНР хотят удвоить товарооборот к 2030 году

В мае шесть региональных китайских банков — те, у которых нет международных связей с недружественными РФ странами и, соответственно, нет опасений попасть под вторичные санкции, — начали напрямую работать с Россией. Прием трансакций в национальных валютах также возобновил Bank of China. При этом источники отмечали, что комиссия у маленьких кредитных организаций выше, чем у крупных игроков. Кроме того, не все китайские поставщики были согласны открывать счета в банках на севере страны. Последняя проблема решалась через экспортных агентов из КНР.