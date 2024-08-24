Россия обнулила ввозные пошлины на оборудование для малотоннажного СПГ

«Тарифная льгота подразумевает освобождение товаров от ввозной таможенной пошлины. Для ее получения участникам внешнеторговой деятельности будет необходимо подтвердить целевое назначение ввозимого оборудования. Порядок такого подтверждения разработает и утвердит Минэнерго. Также Минэнерго обеспечит выдачу подтверждений участникам внешнеторговой деятельности», — добавили в пресс-службе.