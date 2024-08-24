Россия обнулила ввозные пошлины на оборудование для малотоннажного СПГ

«Правительство утвердило постановление о предоставлении тарифной льготы на ввоз отдельных видов оборудования для строительства, оснащения и технического обслуживания объектов производства и реализации малотоннажного сжиженного природного газа (СПГ)», — говорится в сообщении.
«Тарифная льгота подразумевает освобождение товаров от ввозной таможенной пошлины. Для ее получения участникам внешнеторговой деятельности будет необходимо подтвердить целевое назначение ввозимого оборудования. Порядок такого подтверждения разработает и утвердит Минэнерго. Также Минэнерго обеспечит выдачу подтверждений участникам внешнеторговой деятельности», — добавили в пресс-службе.
Решение будет действовать до 31 мая 2026 года.
В сообщении отмечается, что решение направлено на расширение сети малотоннажных производств СПГ, ускорение темпов газификации регионов, замещение нефтепродуктов, используемых в качестве моторного топлива, более экологичным природным газом.