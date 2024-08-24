Повышение прозрачности: как будут работать электронные путевки для туроператоров

Отрасль, правда, не до конца готова к нововведению, предупреждают эксперты. Проблемы могут возникнуть у региональных туроператоров, не имеющих достаточных ресурсов для подключения. Как будет работать новшество — в материале «Известий».
Шаг к прозрачности
Государственная информационная система «Единая информационная система электронных путевок» (ГИС ЭП) — специализированный ресурс, основные цели которого — обеспечить безопасность оказания туристических услуг, а также автоматизированный сбор и передача государству сведений о туристических продуктах, реализованных в РФ, разъясняет руководитель юридического отдела Российского союза туриндустрии Илья Курский.
— Система призвана осуществлять в режиме реального времени мониторинг деятельности туроператоров, производить оценку состояния туристического рынка, а также обеспечивать уполномоченные органы государственной власти информацией в случаях неоказания туроператорами услуг по договору о реализации туристического продукта и необходимости принятия мер по оказанию экстренной помощи туристам, — подчеркивает эксперт.
По сути, электронная путевка обеспечивает контроль за реализацией турпродукта, чтобы исключить занижение его реального объема, а также поспособствовать «обелению» отрасли за счет создания равных условий и добросовестной конкуренции между всеми туроператорами, указывает Курский.
— Система упрощает процедуры учета и контроля за реализацией турпродукта, в том числе в части его цены, минимизирует возможность использования недобросовестными участниками туристического рынка серых схем в ущерб правам и законным интересам туристов, — полагает он.
Основные цели внедрения электронных путевок заключаются в повышении прозрачности туристического рынка, защите прав потребителей и улучшении качества предоставляемых услуг, что комплексно обеспечит устойчивость и безопасность всех участников туротрасли, согласен юрист-международник, член Ассоциации юристов России Вадим Петров.
Введение системы, по его мнению, обусловлено необходимостью сократить для туристов риски, связанные с недобросовестностью некоторых туроператоров, а также повысить доверие к российскому туристическому рынку.
— Система позволяет аккумулировать данные о проданных турах, что предоставляет государственным органам возможность более эффективно контролировать деятельность туроператоров и обеспечивать соблюдение законодательства, — отмечает собеседник «Известий».
Кроме того, информационная система «Электронная путевка» поспособствует сбору статистических данных, которые могут быть использованы для анализа рынка и выработки стратегий его развития, дополняет юрист.
Система функционирует как агрегатор информации, которую предоставляют участники туристического рынка в рамках электронного взаимодействия, рассказывает коммерческий директор группы отелей «Русские сезоны» Инна Рындина.
— Благодаря присвоению уникального идентификационного номера каждой проданной путевке, ГИС позволяет в режиме реального времени мониторить случаи неоказания туроператорами услуг по договору и оказывать экстренную помощь пострадавшим путешественникам, — объясняет она.
Туристы получают доступ ко всей информации, касающейся приобретенного тура, в том числе к самой электронной путевке. Они также могут оперативно отслеживать изменения в услугах и условиях их оказания.
Подключение к системе «Электронная путевка», по сути, является маркировкой туристической продукции, убежден гендиректор туристической фирмы «Инди» Андрей Клопотович.
— В наш цифровой век появилась подобная возможность, и государство поочередно проводит маркировку разной продукции. В случае с туризмом она производится в форме электронных путевок, — считает собеседник «Известий».
Непростая задача
Сама по себе система неидеальна и всё еще требует доработки, отмечает управляющий директор туроператора Let’s Fly, руководитель международных проектов группы компаний «Слетать.ру» Любовь Воронина.
У крупных компаний, которые обычно занимаются и внутренним, и выездным туризмом, не возникнет проблем с подключением к системе «Электронная путевка», полагает она.
— Поскольку представили отрасли отработали схему с «Электронной путевкой» на выездном туризме, то не возникнет проблем с аналогичными действиями и в рамках внутреннего туризма, — уверена собеседница «Известий».
Испытывать сложности могут региональные туроператоры, которые еще не подключались к системе.
— Таким некрупным игрокам придется вводить данные в систему «Электронная путевка», скорее всего, ручным способом, что, естественно, увеличивает количество операционной работы и затрачиваемое время, — указывает Воронина.
При подключении туроператоры могут столкнуться с рядом проблем, типичных для внедрения любой новой ГИС, предупреждает Вадим Петров.
— Во-первых, это необходимость технической адаптации: многие туроператоры могут столкнуться с трудностями при интеграции своих внутренних систем с ГИС «Электронная путевка». Это может потребовать дополнительных финансовых и временных затрат на модернизацию IT-инфраструктуры и обучение персонала, — перечисляет он.
Вторая сложность — риск возникновения ошибок при передаче данных, что может привести к санкциям со стороны государства, обращает внимание эксперт.
Проблемный процесс
Среди возможных минусов и рисков можно выделить анализ необходимой документации и технической составляющей, который потребует помощи специалистов и отнимет немало времени и финансов, согласна Инна Рындина.
— Из-за сложности и дороговизны процедуры далеко не все компании смогут осилить нововведение. Особенно сложно будет тем туроператорам, у которых отсутствуют собственные IT-отделы. Если верить статистике по подключению к системе год назад, только 10−15% компаний смогли ее осилить, — приводит данные эксперт. По ее сведениям, сейчас в Едином федеральном реестре состоит почти 4,5 тыс. туроператоров, ориентированных на внутренний туризм.
Основные проблемы также касаются обеспечения безопасности автоматизированного рабочего места в случае, если данные передаются в автоматическом режиме, дополняет список Илья Курский.
— Поскольку времени для прохождения процедуры аттестации осталось мало (до 1 ноября 2024 года. — Ред.), а сама процедура является трудоемкой, то в условиях, когда большая часть туроператоров по внутреннему туризму к системе не подключена, могут возникнуть естественный коллапс и рост цен на прохождение такой аттестации, — предостерегает эксперт.
Точную цифру подключившихся к ГИС в настоящий момент назвать затруднительно, считает Курский. По данным РСТ, по внутреннему туризму это сделали не более 20−30% компаний-туроператоров.
— Многие туроператоры надеялись, что Минэкономразвития России в последний момент предоставит очередную отсрочку, но этого не случилось. Предыдущий год отсрочки, который планировался как подготовка к наступлению ответственности, не дал ожидаемого результата, — объясняет эксперт.
Немаловажная проблема, по словам Андрея Клопотовича, заключается в стоимости подключения к системе.
— Минимальная сумма подключения составляет примерно 100−130 тыс. рублей для одной фирмы. Речь идет о ручном вводе данных, когда компания выделяет отдельного человека, который будет вносить сведения. При автоматизированном вводе сумма, соответственно, выше. Для небольших региональных туроператоров это большие деньги, — отмечает эксперт.
Важный подводный камень также заключается в том, что в законе о туризме недостаточно четко прописано понятие «туристический продукт», уверен Клопотович. А в электронную путевку вводятся исключительно туристические продукты, под которыми государство понимает проживание и переезд.
— Как учитывать случаи, когда турист сам купил билет и прилетел в другую страну, но совершил поездку на такси за счет отеля? Что делать с турами, во время которых турист ночует в поезде? — задается вопросами собеседник «Известий».
Чем чревато неподключение
За неисполнение требования о подключении к «Электронной путевке» последует наказание, предостерегает Вадим Петров. Законодательством предусмотрено исключение туроператоров из реестра за нарушение сроков передачи данных в систему.
— Это серьезная мера, которая может привести к потере права на осуществление деятельности и, соответственно, к значительным финансовым потерям. Поэтому для бизнеса крайне важно своевременно подключиться к ГИС «Электронная путевка» и обеспечить корректность передаваемой информации, — убежден эксперт.
Исключение из реестра предусмотрено в случае трехкратного нарушения порядка передачи сведений в ГИС в течение трех месяцев, уточняет Илья Курский.
— С 1 ноября 2024 года туроператоры, информационные системы или автоматизированные рабочие места, которые на указанную дату не будут соответствовать требованиям к безопасности, будут отключены от ГИС ЭП, то есть станут нарушителями, но уже по технической причине, — обращает внимание собеседник «Известий».
Таким образом, внедрение системы является важным шагом в развитии российского туристического рынка, направленным на повышение его прозрачности и надежности, подчеркивает Петров. Однако успешная реализация этой инициативы требует от туроператоров значительных усилий по адаптации к новым требованиям, а от государства — поддержки бизнеса в процессе интеграции с системой.
Позиция властей
Редакция «Известий» направила запрос в Минэкономразвития РФ. В пресс-службе ведомства пояснили, что ГИС «Электронная путевка» — это информационная система учета реализованных туристических продуктов, благодаря которой турист в любой момент может отследить приобретенный тур, оградив себя от возможной недобросовестности туроператора или турагента.
— Использование ГИС «Электронная путевка» позволяет не только обезопасить туриста, но и обеспечить органы власти как в сфере туризма, так и защиты прав потребителей достоверными сведениями, содержащимися в договоре о реализации туристского продукта, — подчеркнули в министерстве.
Эти сведения, по мнению Минэка, можно использовать при планировании мероприятий по развитию туристской инфраструктуры. Также они могут пригодиться для обеспечения экстренной помощи путешественникам как в России, так и за рубежом. Будут полезны данные, хранящиеся в системе, и при судебных разбирательствах, связанных с продажей турпродуктов, не отвечающих условиям договора.
— Опыт использования системы туроператорами в сфере выездного туризма с ноября 2023 года показал готовность большинства туроператоров представлять сведения в систему. При этом существуют и некоторые сложности, связанные с необходимостью аттестации автоматизированных рабочих мест и информационных систем бронирования туроператоров для взаимодействия с ГИС «Электронная путевка», — заявили в Минэкономразвития.
В пресс-службе подчеркнули, что ведомство постоянно находится на связи с отраслевыми объединениями и бизнес-сообществом, обсуждая вопросы функционирования системы. В результате этого диалога министерство приняло решение о сокращении полей электронной путевки, что должно существенно упростить ее использование со стороны туроператоров, позволив сократить время передачи данных.
Появится с 1 сентября и еще одно новшество. В систему начнут вноситься данные о «срочных турах», реализованных менее чем за сутки до запланированной даты путешествия.
— Это позволит соотнести требования законодательства РФ в сфере туризма с фактически осуществляемой туроператорами в настоящее время деятельностью по реализации соответствующих туров, — пояснили в пресс-службе министерства.