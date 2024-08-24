Повышение прозрачности: как будут работать электронные путевки для туроператоров

— Из-за сложности и дороговизны процедуры далеко не все компании смогут осилить нововведение. Особенно сложно будет тем туроператорам, у которых отсутствуют собственные IT-отделы. Если верить статистике по подключению к системе год назад, только 10−15% компаний смогли ее осилить, — приводит данные эксперт. По ее сведениям, сейчас в Едином федеральном реестре состоит почти 4,5 тыс. туроператоров, ориентированных на внутренний туризм.