Не звони им, не звони: мошенники придумали схему с нетипичным входом в «Госуслуги»

Мошенники придумали новый способ получения данных для входа в «Госуслуги». Сначала на электронную почту человека приходит сообщение о том, что якобы вход в учетную запись на госпортале успешно выполнен («Известия» ознакомились с таким письмом). В нем указано устройство и регион, из которого был совершен вход. Там уточняется: письмо направлено в связи с тем, что «вход совершен из нетипичного места». Сообщить о неправомерных действиях можно по телефону, который приведен в письме.