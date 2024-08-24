Китай увеличил импорт меди из России в июле вчетверо

Так, по итогам июля 2024 года объемы импорта Китаем российской меди составили 333,9 миллиона долларов, что в 4,2 раза больше, чем месяц назад. Это стало самым большим объемом поставок за месяц с ноября 2023 года.
Всего по итогам первых семи месяцев этого года Поднебесная импортировала из РФ меди на 1,5 миллиарда долларов. Поставки по итогам всего прошлого года достигли 3,2 миллиарда долларов.
Больше всего в июле Москва поставляла Пекину рафинированную медь и сплавы — на 259 миллионов долларов, медные отходы и лом — 75 миллионов и медные порошки и чешуйки — 112 тысяч.
В общем объеме китайского медного импорта за июль Россия заняла 6 место с долей в 5,4%. Главным поставщиком стала Демократическая республика Конго с объемом в почти 1,3 миллиарда долларов и долей 20,7%.
Также в тройку вошли Япония — 490 миллионов долларов (8%) и Чили — 432 миллиона (7%). Топ-5 закрыли Замбия — 369 миллионов (6%) и США — 338 миллионов (5,5%). Всего в июле Поднебесная приобрела меди на 6,2 миллиарда долларов.