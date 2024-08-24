«Газпром» зафиксировал рекорд поставок газа российским потребителям

За это лето максимумы суточных поставок российским потребителям обновлялись 14 раз, отмечается в сообщении «Газпрома». В частности, они фиксировались в начале июля. Со 2-го числа поставки из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) ежесуточно шли выше показателей для этого месяца. А 4 июля корпорация зафиксировала показатель 688,8 млн куб. м.