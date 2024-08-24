Эксперт рассказала о новой ежегодной выплате для российских семей

«При расчете вычета используется прожиточный минимум, предшествующий году подачи заявления на налоговый вычет. Важно, что заявление нужно подать с 1 июня по 1 октября года, следующего за годом исчисления и выплаты НДФЛ. Причем сначала нужно подать заявление на вычет по семейной выплате, а уже потом другие заявления на вычеты (социальные, инвестиционные, имущественные, профессиональные, стандартные)», — уточнила эксперт.