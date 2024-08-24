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Банки нашли способ продавать ипотеку даже по стоп-ставкам

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Возможность заложить в условия ипотеки снижение ставки вслед за ключевой выгодна как банкам, так и заемщикам, и может поднять продажи этого продукта, рассказал агентству «Прайм» главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Источник: РИА "Новости"

На фоне высоких рыночных ставок по ипотеке и сокращения льготного кредитования Альфа-Банк предложил возможность гарантированного снижения ставки по ипотечному кредиту с привязкой к ключевой ставке Банка России. Это возможно один раз в течение срока действия кредита, достаточно направить в банк запрос.

По словам аналитика, речь не идет о каком-либо обходе действующих ставок. «Банк фактически включил опцию рефинансирования с существенным упрощением процедуры. Это позволит заемщику в дальнейшем, когда ключевая ставка и, соответственно, ставки по ипотеке будут ниже, в упрощенной форме снизить стоимость обслуживания кредита», — указал он.

Не исключено, что примеру последуют и другие крупные банки. Возможно и появление других опций или условий, позволяющих повысить интерес к ипотеке, невзирая на действующие ставки.