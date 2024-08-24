Банки нашли способ продавать ипотеку даже по стоп-ставкам

По словам аналитика, речь не идет о каком-либо обходе действующих ставок. «Банк фактически включил опцию рефинансирования с существенным упрощением процедуры. Это позволит заемщику в дальнейшем, когда ключевая ставка и, соответственно, ставки по ипотеке будут ниже, в упрощенной форме снизить стоимость обслуживания кредита», — указал он.