Банки нашли способ продавать ипотеку даже по стоп-ставкам

На фоне высоких рыночных ставок по ипотеке и сокращения льготного кредитования Альфа-Банк предложил возможность гарантированного снижения ставки по ипотечному кредиту с привязкой к ключевой ставке Банка России. Это возможно один раз в течение срока действия кредита, достаточно направить в банк запрос.
По словам аналитика, речь не идет о каком-либо обходе действующих ставок. «Банк фактически включил опцию рефинансирования с существенным упрощением процедуры. Это позволит заемщику в дальнейшем, когда ключевая ставка и, соответственно, ставки по ипотеке будут ниже, в упрощенной форме снизить стоимость обслуживания кредита», — указал он.
Не исключено, что примеру последуют и другие крупные банки. Возможно и появление других опций или условий, позволяющих повысить интерес к ипотеке, невзирая на действующие ставки.