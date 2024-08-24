Адвокат рассказал, как разделить криптовалюту при разводе

«Криптовалюты могут храниться на различных платформах, в холодных кошельках, а также могут быть переведены на анонимные адреса. Поэтому важно максимально полно раскрыть всю информацию о криптовалютных активах, но в этом вопросе остается надеяться на честность супругов, так как выявить заграничные электронные кошельки достаточно сложно и даже бесперспективно в некоторых случаях. После того, как криптовалютные активы были выявлены и оценены, необходимо определить, каким образом они будут разделены между супругами. Это может быть равное разделение (50/50), пропорциональное разделение в зависимости от вклада каждого супруга или передача всех криптовалют одному из супругов с компенсацией другому», — пояснил Андреев.