Адвокат рассказал, как разделить криптовалюту при разводе

Он отметил, что в России криптовалюта признается имуществом, а значит, подлежит разделу при разводе наравне с другими активами.
«Стандартная процедура раздела имущества при разводе предполагает, что все совместно нажитое в браке имущество делится поровну между супругами, если иное не оговорено в брачном договоре. Однако появление криптовалюты внесло определенные сложности в этот процесс. Нередки случаи, когда перед разводом супруги переводят семейные накопления на криптовалютные кошельки или на биржи, расположенные за пределами российской юрисдикции. Ввиду анонимности и децентрализованности криптовалютных активов, обнаружить такие переводы бывает непросто», — сказал Андреев.
В таких случаях, отметил адвокат, второй супруг должен предоставить доказательства, что переводы криптовалюты были совершены с целью уменьшения совместно нажитого имущества, и предоставит суду соответствующие доказательства.
«Документируйте каждое действие супруга (и). Важно собрать максимум доказательств, подтверждающих наличие и размер криптовалютных активов, включая выписки из кошельков, транзакции, переписку и другие подтверждающие документы. Нанимайте профессионалов. Для оценки стоимости криптовалюты на момент развода целесообразно привлекать независимых экспертов, обладающих необходимыми знаниями в области цифровых активов», — посоветовал адвокат.
Он указал на некоторые сложности, которые могут возникнуть при судебном разбирательстве. Например, их сложно выявить и оценить, установить, в какой именно момент она была приобретена одним из супругов и, соответственно, должна быть разделена. Помимо этого, суды пока не выработали единых подходов к разделу криптовалютных активов, что приводит к вариативности решений по аналогичным делам.
«Криптовалюты могут храниться на различных платформах, в холодных кошельках, а также могут быть переведены на анонимные адреса. Поэтому важно максимально полно раскрыть всю информацию о криптовалютных активах, но в этом вопросе остается надеяться на честность супругов, так как выявить заграничные электронные кошельки достаточно сложно и даже бесперспективно в некоторых случаях. После того, как криптовалютные активы были выявлены и оценены, необходимо определить, каким образом они будут разделены между супругами. Это может быть равное разделение (50/50), пропорциональное разделение в зависимости от вклада каждого супруга или передача всех криптовалют одному из супругов с компенсацией другому», — пояснил Андреев.
Адвокат рекомендовал супругам для избежания судебных споров заранее заключать брачные договоры или попытаться мирно урегулировать вопрос без суда. «Ввиду отсутствия единообразной судебной практики, супругам рекомендуется стремиться к достижению взаимоприемлемых договоренностей во внесудебном порядке», — отметил он.