ЮАР увеличит экспорт вина и фруктов в российские регионы

«Москва и Санкт-Петербург — традиционные пункты назначения для наших продуктов, в частности для наших фруктов и вина. Сейчас мы работаем с партнерами в России, чтобы увеличить объем экспорта в регионы. К примеру, у нас есть почетные консульства в Екатеринбурге и Владивостоке. Эти регионы очень плотно сотрудничают с посольством Южной Африки», — сказала «Известиям» советник политического отдела посольства ЮАР в РФ Сесиль Тереза Хеппес.