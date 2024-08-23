ЮАР увеличит экспорт вина и фруктов в российские регионы

«Москва и Санкт-Петербург — традиционные пункты назначения для наших продуктов, в частности для наших фруктов и вина. Сейчас мы работаем с партнерами в России, чтобы увеличить объем экспорта в регионы. К примеру, у нас есть почетные консульства в Екатеринбурге и Владивостоке. Эти регионы очень плотно сотрудничают с посольством Южной Африки», — сказала «Известиям» советник политического отдела посольства ЮАР в РФ Сесиль Тереза Хеппес.
Товарооборот России и ЮАР в 2023 году достиг отметки $1,2 млрд, сообщил ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Владимир Падалко. Из них $530 млн составила прибыль от торговли в сфере агропромышленного комплекса с января по октябрь 2023 года.